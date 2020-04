Demisii pe bandă rulantă din cauza epidemiei de coronavirus. Conducerea Spitalului din Deva a demisionat

Spitalul din Deva a intrat în carantină la sfârșitul lunii martie, după ce mai mulți medici au fost confirmați pozitiv.

Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Nelu Tătaru, medicii susţin că după testarea cadrelor medicale şi delimitarea cazurilor de coronavirus, conducerea spitalului ar fi putut relua activitatea normală a personalului. Lucru care nu s-ar fi întâmplat. În plus, medicii ar fi fost presați să vină la serviciu pentru 14 zile consecutiv. Potrivit prefectului județului Hunedoara, Vasilică Potecă, ministrul Sănătății urmează să vină la Deva în următoarele zile. Totodată, au fost discuții informale privind o eventuală preluare a conducerii de către medici militari, dar decizia finală va fi luată la nivelul ministerului.

Prefectul județului Hunedoara, Vasile Potecă a anunțat că „nemultumirile personalului medical sunt multiple. Dar cea mai importantă este că cei care au ramas in carantina voiau sa plece din carantina acasa, fara sa se mai gandeasca ca nu se poate asigura cu personal desfasurarea activitatii in spital.În acest moment spitalul judetean de urgenta Deva este la Ministerul Sanatatii. Acel plan nu mai poate fi respectat pentru ca managerul, care si l-a asumat, a demisionat”, potrivit Realitatea PLUS.