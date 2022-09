"Ce faceți, dragilor? Vreau să vă arăt ceva. Am fost la cumpărături la Carrefour la mine și am luat niște mici. Am văzut eu că arată bine, dar nu mă așteptam...85 de lei. Într-adevăr, e un kil și 100, dar sunt foarte scumpi. Mi-a zis doamna aia că sunt buni, dar 85 de lei? Câți mici? Zece mici", afirmă Tavi Clondea.