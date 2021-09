În legătură cu situaţia de la IŞJ Dolj, Alexandru Gîdăr a afirmat, într-o conferinţă de presă, că probabil a venit momentul în care s-au intersectat "dorinţa lui internă" cu "o dorinţă exterioară a altora".



"Schimbarea de la Filiaşi nu a fost dorinţa mea. Am avut o întâlnire cu cadrele didactice de la Filiaşi de două ori, pentru că dumnealor anticipau o anumită decizie a IŞJ. Apoi am încercat să liniştesc lucrurile. Nu am fost lăsat să le liniştesc. Din informaţiile pe care le am eu, azi va fi numit director domnul Mondescu şi se va linişti toată situaţia. Dincolo de acest protest legat de persoana domnului Mondescu, există şi multe alte interese", a afirmat Alexandru Gîdăr, citat de Agerpres, referindu-se la protestelor de la Şcoala generală din Filiaşi organizate de cadre didactice şi părinţi, după ce conducerea IŞJ Dolj nu i-a mai prelungit detaşarea în funcţia de director lui Alin Mondescu.



Noul inspector general Daniel Ion a afirmat că nu ştie foarte bine situaţia de la Filiaşi, dar, din punctul său de vedere, nimeni nu este de neînlocuit.



"Cu siguranţă domnul Mondescu este un cadru didactic bine pregătit, dar la fel de bine pregătiţi sunt şi alţi colegi cărora li se poate oferi şansa de a conduce o unitate şcolară cum este cea de la Filiaşi. Nu ştiu acum ce decizie vom lua, cu siguranţă vom încerca să fim mediatori aşa cum a fost şi domnul general Gîdăr, pe care îl cunosc de când eram copil şi de la care am învăţat multe. Nu ştiu dacă voi reuşi, dar este cert că voi încerca să aduc lucrurile la normal, aşa cum voi putea", a spus Ion.



Referitor la numirea sa în funcţia de inspector general, Daniel Ion a afirmat că a acceptat propunerea, pentru că a fost o ocazie poate unică în viaţă la care i-a fost greu să spună "nu".