Apoi au apărut informaţii despre un alt caz petrecut în 2019. Un tânăr şi sora lui au depus plângeri penale după ce ar fi fost agresaţi de poliţişti de la Secţia 16, fără să fi greşit cu nimic.

Victimele polițiștilor de la Secția 16 au vorbit, la Realitatea PLUS, despre experiența pe care trăit-o cu oamenii legii. Alexandru și Ana-Maria Vlad au povestit despre traumele lor după experiența cu polițiștii.

Ce spun victimele polițiștilor de la Secția 16 din București

Alexandru Vlad, victima polițiștilor: Am fost pus pe burtă, fără legitimare. Am rămas șocat. Eram cu capul pe mașină și i-am cerut să se legitimeze. M-au târât în fața Secției 16. Au sunat-o pe sora mea, a venit și ea la secție. Au încătușat-o și pe ea. Sora mea nu cred că prezenta pericol. Ne-au pus pe burtă, ne-au târât. Pe sora mea au luat-o de păr. Timp de patru ore și jumătate ne-au ținut într-o camera a Secția 16. Camera de tortură. Sora mea a fost batjocorită (…) După patru ore jumate s-au plictisit de noi, își luau cafele. Eu le-am cerut de jos, de la podea, să mi se spună cu ce am greșit. (…) Am depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 și nu am primit niciun răspuns. (…) Dacă nu era presa, nu aveam nicio șansă.

Ana-Maria Vlad, sora victimei polițiștilor: Nu am apucat să cer socoteală. M-au tas de păr, m-au încătușat. M-au târât până la etajul 1, pe scări. Într-o camera acolo a început coșmarul. Fiind la poliție, nu crezi că vei fi supusă unui astfel de comportament. Telefoanele ne-au fost luate, eram pur și simplu izolați. În ochii mei era fratele meu, pe burtă, încătușat, cu piciorul unui polițist peste față.

Unul dintre cei trei polițiști arestați în dosarul de tortură de la Secția 16 de Poliție din București este lider sindical.