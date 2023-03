CEO-ul unui mare magazin din S.U.A. a declarat în decembrie anul trecut pentru The Guardian că furturile „sunt mai mari decât au fost în trecut”, iar cauza principală are legătură cu acest sistem de case de marcat. În plus, sistemul a îngreunat lucrurile pentru angajații pe care trebuia să-i înlocuiască.

Un casier șef la un mare magazin din statul Washington, spune că supravegherea caselor automate a devenit una dintre cele mai obositoare părți ale jobului său, care este plătit doar puțin mai mult decât salariul minim, scrie ziarul britanic The Guardian .

Clienții au ajuns să își verse frustrările pe el. „Asta ar trebui să fie treaba ta dracului, nu a mea”, își amintește cum l-a certat un bărbat recent.

„Ești închis în acel loc mic și stai aproape într-un singur loc timp de până la opt ore pe zi, ceea ce pur și simplu îți ucide picioarele. Și a avea de-a face cu atât de mulți oameni pur și simplu îți consumă bateria mentală”, a explicat bărbatul.

Introducerea sistemului cu case cu plată automată nu a redus nevoia de angajați: în ciuda creșterii numărului de case automate, datele Biroului de Statistică a Muncii arată că numărul de casierii angajați în SUA a rămas practic același în ultimii 10 ani.

Costurile suplimentare pe care le aduc casele self scan

În plus, introducerea caselor suplimentare a implicat mai multe costuri: orice reducere a lucrătorilor cu salarii mici a fost înlocuită de nevoia de a plăti tehnicieni pentru întreținerea aparatelor, iar un rând de astfel de case pot ajunge până la 150.000 de dolari.

Pentru a diminua furturile, Woolworth, un lanț de magazine universale, a extins utilizarea tehnologiei care filmează clienții care scanează articole la casele automate din 110 magazine. Decizia aduce o altă problemă: unii susțin că supravegherea continuă ar putea face oamenii să simtă că sunt considerați suspecți, relatează The Guardian.

Clienții nu sunt singurii frustrați de experiența de auto-checkout. Sistemele sunt costisitoare de instalat și întreținut, adesea se defectează și pot determina clienții să cumpere mai puține articole.

Aparatele de self check out s-au dovedit a fi dificil de operat. Conform unui sondaj efectuat de anul trecut pe 1.000 de cumpărători din SUA, 67% au declarat că au avut probleme la auto-checkout.

Mai multe furturi la casele automate decât la casele tradiționale cu casieri umani

Magazinele înregistrează, de asemenea, pierderi mai mari și mai multe furturi la casele automate decât la casele tradiționale cu casieri umani, confirmă și CNN.

Între timp, ideea de „faultare” a sistemelor de check out a generat o serie de glume printre utilizatorii români ai rețelelor de socializare. Spre exemplu, pagina de satiră Pastila DeMEMEntă a postat, sub formă de glumă, o posibilă metodă de a plăti mai puțin la roboții din hypermarketuri: