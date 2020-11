De ce nu pot părinții și copiii să înregistreze orele online. Opinia președintelui FNAP, Iulian Cristache

"Este redundant. Nu a facut decat sa creeze discordie la nivelul parintilor pentru ca sunt parinti care l-au semnat pentru ca au fost obligati, si parinti care nu l-au semnat pentru ca si-au dat seama ca nu e nevoie sa-l semneze. Au fost copii care n-au fost introdusi in lectiile on line, nu de la inceput, ci pur si simplu se facea prezenta si ii puneau intr-o lumina total opozanta, deci este o bataie de joc la adresa acestor copii.

E vorba doar de o anumita categorie, nu de toti profesorii, nu vreau sa generalizez. Sunt copii cu cerinte educationale speciale, copii care aveau nevoie de inregistratrea lectiileor, si care sunt vaduviti in aceste momente. Nu inteleg de ce un profesor n-ar lasa un copil sa inregistreze atata timp cat el foloseste lectia doar in scop personal", a afirmat Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți (FNAP), intr-o interventie la Realitatea PLUS.