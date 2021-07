Realitatea PLUS

În cazul marilor arși, „transferul din alte țări se poate întâmpla și când ai centre”, a declarat Raed Arafat, vineri seară, la Realitatea PLUS.

„Problema e ca nu ai destule paturi. Problema a fost in 2012 cu programul Bancii Mondiale. Am plecat de la Ministerul Sănătății în 2014, banii au existat, posibilitatea de a se face a existat, oportunitatea era clară... dar care sunt motivele... ba că un teren nu a fost aprobat...”, a explicat șeful DSU.

Arafat a anunțat că „totuși s-au facut primii pasi, în ședința de Guvern de ieri s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Centrul de la Mureș”.

Întrebat daca acum poate fi tratat un mare ars in România, Arafat a vorbit despre presiunea mare pusă pe medici în aceste cazuri și a recurs la exemplul trist al celor doi bărbați arși în explozia și incendiul de la la Rafinăria Petromidia-Năvodari din 2 iulie, care au murit la peste o săptămână după ce au fost transferați în străinătate, în Germania.

„Noi, din pacate, ne-am pierdut increderea... Dacă un medica zice că-l tratează, acesta e pus sub lupă, și dacă pacientul se agraveaza, medicul va fi clar terminat, fara discutie. Si-am trimis in Germania.

Am dat un exemplu: spitalul Floreasca. Cineva mă suna să mutăm la Floreasca, un pompier, am discutat si am stabilit ca faceam rau. Medicul a zis că ma ocup eu. Inseamna ca au posibilitatea. Sectia de la Arși de la Foreasca a tratat pompierul si l-a trimis acasa”, a relatat Arafat.

„Doi dintre pacientii trimisi au decedat in Germania (despre cei doi angajați de la rafinăria Petromidia - n.red.). Daca se decidea sa ramana si mureau, acum era terminat - medicul. Sunt decizii uate de echipe medicale, e un ordin al ministerului Sănătății, emis pe vremea dl Tataru, care stabileste necesitatea transferului. Nu au nimic cu politica, e decizie medicală.

Șeful DSU spune că pentru tratarea marilor arși în România „sunt solutii, există cateva paturi de mari arsi, dar... Nu e frica de raspundere. Daca cei doi din Petromidia ar fi ramas pe paturile de arsi de la FLoreasca, si ar fi decedat, care ar fi fost reactia indusa de media? Că i-am omorat. Din pacate, nu au putut supravietui, cu toate sansele, au plecat intr-un timp scurt. Din pacate, nu au putut fi salvati. Eu sunt convins ca daca ramaneau aici, spitalul Floreasca era pierdut. Noi, ca societate avem o fractura societală, ca orice se face nu e suficient si nu e bine”.