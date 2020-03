De ce este importantă distanțarea socială în perioada pandemiei

Țările din întreaga lume pun în aplicare măsuri pentru a împiedica oamenii să se apropie unii de alții. De ce este însă, acest demers un pas important în a nu ne infecta cu Covid-19?



„Distanțarea socială se referă la o modalitate de creare a unei bariere de distanță fizică între două sau mai multe persoane, astfel încât transmiterea virusului poate fi prevenită sau oprită”, spune Arindam Basu, profesor asociat de epidemiologie și sănătate de mediu la Universitatea din Canterbury, în New Zeelandă.

În timp ce Covid-19 este diferit în multe privințe de gripă, în special în ceea ce privește pe cine afectează și rata mortalității sale până acum, există o lecție foarte importantă despre diferența distanțării sociale. S-ar putea să fie încă una dintre cele mai bune modalități de combatere a acestei pandemii.

„În acest moment, nu știm despre un vaccin sigur și eficient și nici nu știm dacă un medicament sigur și eficient va funcționa pentru a elimina infecția cu Covid-19 odată ce a apărut”, spune Basu. „În lipsa acestora, cel mai bun pariu nostru se bazează pe prevenire”, mai spune el.

Deși izolarea de sine este o formă de distanțare socială, trebuie făcută o distincție importantă. Izolarea de sine și carantina au ca scop prevenirea persoanelor infectate sau despre care se știe că au avut contact cu persoanele infectate care transmit virusul. Distanțarea socială este o măsură mai largă care vizează oprirea tipului de amestecare a persoanelor care permit răspândirea infecțiilor.



Fiecare persoană infectată cu coronavirusul Covid-19 se crede că transmite în medie la alte 2-3 persoane coronavirus. Această contagiozitate este măsurată de epidemiologi folosind ceva cunoscut ca „număr de reproducere”.

Prin comparație, gripa are un număr de reproducere de 1,06-3,4 în funcție de tulpină. S-a constatat că gripa spaniolă are un număr de reproducere de aproximativ 1,8 de către un studiu. Rinovirusul, care este unul dintre cele care provoacă răceala comună, are un număr de reproducere de 1,2-1,83. Majoritatea estimărilor pentru Covid-19 și-au plasat numărul de reproducere între 1,4-3,9.

Perioada de incubație, adică perioada dintre infecție și apariția simptomelor, s-a dovedit a fi în jur de cinci zile pentru Covid-19, deși poate dura până la 14 zile pentru apariția simptomelor, potrivit cercetărilor din China.

Dacă sunteți infectat și continuați să socializați normal, este probabil să transmiteți virusul între doi și trei prieteni sau membri ai familiei, care ar putea continua să infecteze încă 2-3 persoane. În termen de o lună, un caz poate duce la alte 244 de cazuri în acest fel și în două luni, acestea se ridică la 59.604.

Se crede că virusul este capabil să se răspândească de la persoane infectate, dar care să prezinte totuși simptome. Un studiu realizat de Lauren Ancel Meyers, de la Universitatea din Texas, din Austin, a estimat că

această transmisie silențioasă poate apărea în maximum 10% din cazuri.

Se estimează că 1-3% dintre persoanele care prind boala vor rămâne asimptomatice. Este posibil ca acești oameni să nu știe să se auto-izoleze, dar dacă ar observa bune practici de distanțare socială ar fi împiedicat să răspândească virusul în mod involuntar, potrivit bbc.