Președintele României, Klaus Iohannis, i-a decorat miercuri, 20 iulie 2022, pe sportivul David Popovici și pe antrenorul Adrian Rădulescu, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni.

„Avem in fața noastră doi tineri foarte talentați și pasionați care ne-au oferit multe bucurii și merită toată aprecierea noastră. Sunt foarte buucuros să vă felicit atât în nume personal cât al tuturor românilor.

Transmit felicitări tuturor sportivilor români care au participat la aceste comepetiții.

Dragă David, ați reușit să deschideți un nou capitol in istoria natației românești. Ați reușit să deveniți unul dintre cei mai tineri campioni mondiali din toate timpurile. Dovediți o conduită morală de excepție, modestie, calități cu care ați cucerit inimile tuturor. (...)

Pentru a atinge un record e nevoie de o miime de secundă.

În tot acest timp, in spatele succesului unui campion stă o echipă. Vreau să transmit multumiri si aprecieri familiilor. Cei mai importanti sunt parintii, care merita intreaga recunostinta pentru modul in care v-au indrumat si sacrificiile facute. In spatele performantelor campionului David Popovici este Adrian Rădulescu. Adrian Rădulescu a demonstrat că e mai mult decât un antrenor, un mentor desăvârșit. Vă felicit pentru modul in care va sustineti sportivii!”, a declarat Klaus Iohannis.

​Preşedintele Klaus Iohannis a decis să îl decoreze pe sportivul David Popovici cu cea mai înaltă distincţie a statului român, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, ca urmare a performanţelor extraordinare obţinute la Campionatele Mondiale de Nataţie, care l-au plasat în rândul celor mai buni sportivi ai lumii, precum şi în semn de recunoaştere şi apreciere pentru întreaga activitate, informează Administraţia Prezidenţială.

David Popovici a fost dublu medaliat cu aur în cadrul celei de-a 19-a ediţii a Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Budapesta (18 iunie – 3 iulie 2022), impunându-se ca un simbol al tinerei generații de campioni şi contribuind, pe această cale, la afirmarea sportului românesc pe plan internațional.

Totodată, şeful statului a hotărât să-l decoreze şi pe antrenorul Adrian Rădulescu, cel care a fost tot timpul alături de David Popovici, cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, în semn de apreciere pentru contribuţia remarcabilă în atingerea excelenţei sportive

„Prin talentul, dăruirea, devotamentul şi profesionalismul său, demonstrate atât în bazinul de înot, cât şi în afara sa, David Popovici a promovat numele ţării noastre în întreaga lume. David Popovici este un model pentru tânăra generaţie şi un veritabil ambasador al sportului, iar energia depusă în slujba afirmării înotului pe plan internaţional reprezintă un câştig uriaş pentru România”, a transmis Administrația Prezidențială.

David Popovici a devenit dublu campion mondial la 17 ani, după ce a câștigat medalia de aur la probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta.

David Popovici a cucerit a patra medalie de aur a sa, pe 10 iulie, la Campionatele Europene pentru juniori de la Otopeni. Acesta a cucerit medalia de aur, în finala probei de 100 m liber, cu timpul de 47sec69/100 şi a obţinut al patrulea său titlu continental după cele de la 50, 200 m liber şi ştafeta de 4x100 m liber masculin.