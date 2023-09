„În România trebuie să spun, din păcate, că stăm foarte prost. Eu merg la universitate în Marea Britanie, la o facultate prestigioasă, unde vin studenți din toată lumea. Drogurile sunt și la noi, dar în variante mai proaste și care chiar îmbolnăvesc tinerii, nu cred că avem noi alte droguri față de celelalte țări. Problema este, de fapt, că noua generație din România nu mai are nicio ambiție față de alte țări. Sunt și studenți sau elevi care învață, dar majoritatea elevilor și studenților din România se concentrează pe distracție pe banii părinților. Am fost și eu odată la un festival. Niște colegi de-ai mei au luat ‘boabe’, acele droguri care se găsesc sub formă de pastile, și nu te puteai înțelege cu ei: au început să se bată între ei, au fost zombi toată noaptea.

În România problema este că noi nu avem și modele contra. Toți tinerii ascultă doar trapperi de tipul Gheboasă sau Ian, care au zeci de milioane de vizualizări, care cântă doar despre droguri și șmechereală și vagabonțeală și doar asta se promovează. De exemplu, a venit Tucker Carlson în România. Pe cine a intervievat? Pe Simona Halep, care totuși este un sportiv de talie mondială? Nu. A mers direct la frații Tate, care, până la urmă, sunt cunoscuți pentru violență, proxenetism, vă dați seama că și drogurile sunt la un pas de ei, și totuși pentru asta este România cunoscută în afară.

La ce se concentrează autoritățile de la noi? În afară de aceea știm de mai multe cazuri din Marea Britanie, pentru că unele autorități chiar mai trebuie să raporteze astfel de cazuri. La noi, ne uităm doar la efecte, nu la cauze; autoritățile nu vor să spună, nu vor să arate cu degetul nimic. Toate soluțiile pe care le căutăm sunt doar rezolvări temporare pentru efectele drogurilor. De ce nu ne concentrăm pe cum să-i reabilităm pe tinerii care consumă deja, cum să antrenăm polițiștii tineri, care oricum îi văd pe superiorii lor cum iau bani ca să mușamalizeze astfel de cazuri, pentru că nu există mafie de droguri fără polițiști corupți, să ajute cu adevărat. Normal că și materialele didactice ajută, dar în România problema este că nimeni nu vorbește despre cauze, ci doar despre efecte.

Să fie oare o chestiune similară ca în SUA și Marea Britanie, unde CIA și MI6 sunt finanțate din bani negri, din bani obținuți din traficul de droguri? Este posibil ca și la noi să fie partidele sau serviciile secrete finanțate din aceeași bani și de aceea nu auzim nimic despre asta?”

*Daria Gușă este președintele organizației studenților din Universitatea Saint Andrews, Marea Britanie.