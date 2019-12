Daniel Zamfir îl acuză pe Cîțu de evaziune: „Are banii dosiți în offshore”

„PRIMUL EVAZIONIST AL TARII

Ministrul finantelor din Romania are banii dositi in off-shore ca sa nu plateasca impozite. Un exemplu extraordinar de buna practica, pe care ni-l serveste insusi ministrul. Banii reprezinta un comision pe care l-a primit de la ING Bank, calculat la profitul de 120 de milioane obtinut din manipularea ROBOR si speculatiile financiare, pe spinarea romanilor! Frumusica suma! Azi, in Senat, i-am cerut explicatii dar a fugit schelalaind!

Citule, nu scapi! Adu banii inapoi!", este mesajul postat de Daniel Zamfir pe Facebook.

Mesajul senatorului independent afiliat Grupului parlamentar al PSD vine la două ore după ce Cîțu a fost taxat de PSD prin moțiunea simplă „Guvernare PNL, numele tău este austeritate!”.

Moțiunea inițiată de PSD a trecut cu 59 de voturi pentru, 56 împotrivă şi 2 abţineri.

În moțiunea simplă depusă la Senat la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, PSD îl acuză pe ministru că a promovat o rectificare bugetară negativă și că a împrumutat România cu 3,4 miliarde de lei după doar două săptămâni de la preluarea mandatului.