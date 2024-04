Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat miercuri, la evenimentul de lansare a candidaturii sale pentru un nou mandat, că va fi şeful campaniei electorale a Gabrielei Firea pentru Primăria Capitalei.



El şi-a prezentat echipa cu care social-democraţii "vor aborda" următorul mandat, pentru care a cerut un vot de încredere de la colegii săi.



"Împreună cu Gabi vreau să fac un anunţ extrem de important: începând de astăzi sunt şeful de campanie al viitorului primar general al Capitalei, Gabriela Firea", a spus Băluţă.



Într-o conferinţă de presă susţinută la finalul evenimentului, Băluţă a precizat că s-a autopropus pentru acest post.



"Este firesc acest anunţ, întrucât este încă un argument al susţinerii deosebite pe care Gabi o are din partea organizaţiei PSD Bucureşti şi ceea ce vă pot spune este că toată experienţa pe care am acumulat-o, toată energia de care dispun o vom aloca astfel încât în următoarele săptămâni să prezentăm bucureştenilor realităţile administraţiei PSD şi să putem să dovedim de ce suntem mai buni decât oponenţii noştri. A fost propunerea mea. M-am autopropus", a precizat el.



Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a menţionat că a aflat miercuri de acest lucru: "Eu am aflat astăzi. Cu adevărat, înainte de a se face anunţul pe scenă, dar tot astăzi".