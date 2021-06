„În acea cameră erau 4 oameni de la USR, președintele de secție, procurorul și o persoană auxiliară. Nu erau alți candidați. Ei au clamat tot timpul transparență. Dar nu se poate ca 4 oameni de la USR să intre acolo. Există o suspiciune rezonabilă de fraudă atunci când șeful biroului electroal i-a dat pe toți afara, pentru că avea Covid, iar după o oră au intrat 4 oameni care ieșeau cu rucsacul plin. Am trimis reprezentantul PSD acolo, însă jandamrul nu l-a lăsat să intre. Această fraudă a fost posibilă și cu acordul jandarmilor prezenți acolo. Ar fi bine să aflăm cine i-a dat rodin jandarmului, ca atunci când biroul electoral era închis, să intre 4 ainși deodată. Cred că parola era să ai rucsac în spate. Jandarmii cred că vor spune cine le-a dat ordin să-i lase pe cei de la USR să intre în biroul electoral atunci când era închis. Reprezentantul PSD a fost dat afară, fiindcă trebuiau să intre cei de la USR. Numai polițiștii au numărat voturile. Pe 30 septmebrie am cerut renumărarea voturilor, dar nu s-a dorit acest lucru. Reprezentanții partidelor nu au dorit. USR, PNL au votat împotrivă, parca și UDMR, președintele și vicepreședintele și cineva de la minorități. Dacă renumăram voturile atunci, rezolvam problema. Au motivat respingerea plângerii pe motiv că trebuia să depun solicitarea în cel mult 48 de ore. Ne-am îndreptat către SIIJ și am reclamat procurorul”, a declarat Dan Tudorache.

Legat de dosarele, fostul primar spune că a avut un dosar deschis în rem timp de 4 ani, cât a durat mandatul său de primar, iar imediat după finalizare un procuror a descoperit faptele. Dan Tudorache declară că sunt fabricate, pentru că nu i s-au prezentat probe legate de acuze

„Am fost cercetat în rem, adică fapta, 4 ani de zile, în perioada mandatului, iar după aia a venit un procuror și a descoperit faptele. Nu am niciun diamant. Soția mea de acum 28 de ani avea diamante. Puteau

s-o cheme pe ea. Fosta mea soție nu avea de ce să fie în acest dosar. După acest scandal nu va avea nimeni curaj să desființeze SIIJ. Am vorbit cu colegii din Parlament, chiar și cu cei din PNL am discutat și nu vor desființarea SIIJ. Așteptăm să vedem ce face Senatul, dar vom merge către CCR. Nimic nu este adevărat din acest dosar. Cum să declar diamantele fostei mele soții. Am banii din salariu, nu am absolut nimic din ceea ce mă acuză DNA. NU mi-au prezentat probe legate de acuze”, acuză fostul edil al Sectorului 1.

„Erau două fapte. Un amic de-al meu ar fi luat 20.000 de euro de la o societate, el a declarat că eu nu știam, și chiar nu știam. Să zicem, ipotetic, că prejudiciu este de 22.000 de euro. Fosta mea soție și-a pus gaj mai multe bunuri pentru cauțiune. NU aveau cu ce să mă agațe. Soția a declarat de unde avea bunurile, iar de atunci a fost singura declarație pe care am dat-o amândoi. Dacă era vreo faptă timp de 4 ani, cred că îmi făceau dosar mai devreme, însă ei voiau să nu mai candidez la Parlament. În 2015, Andrei Chiliman a fost luat cu mascații de pe aeroport, iar după ce au trecut alegerile din 2020 a fost achitat. Cine plătește? Dacă Andrei Chiliman candida în 2016, atunci câștiga. Cred că cei din spatele lui Clotilde Armand au pus la cale și această mașinațiune.

Cred că se va închide în camera preliminară dosarul meu, neavând probe. Am încredere în judecători și în noul procuror, pentru că Ana Dana a plecat.

Dacă acest procuror va fi scos din dosar, e o teamă de-a mea, s-ar putea să-l scoată vinovat că a dat interviuri, cu siguranță că oamenii nu se vor mai prezenta la vot”, conchide Dan Tudorache.

Dorin Iacob consideră că durează de foarte mult timp ancheta legată de fraudarea alegerilor și consideră că o variantă onestă pentru locuitorii Sectorului 1 o reprezintă organizarea de noi alegeri.

„Durează ciudat de mult această anchetă. Ca fost membru al PD-L am votat cu USR. Este evident că acest domn procuror de caz s-a exprimat inteligent. Sunt șefi de parchete care vin și vorbesc despre dosare, iar un procuror de caz nu poate face acest lucru. Deci, procurorul are o abilitate de comunicare, dar a simțit o necesitate de a proteja acest caz să fie dus până la capăt. În momentul acesta, Sectorul 1 nu are primar adevărat. Erori judiciare se mai întâmplă. Chiar doamna Clotilde Armand ar trebuie să spună că sunt suspiciuni de fraudă, un procuror a declarat asta deja, deci, hai să facem din nou alegeri. Stai cu un mandat viciat de această certitudine. Niște oameni, în exces de zel, au făcut ca aceste alegeri să fie fruadate. Eu, ca cetățean al Sectorului 1, spun că e nevoie de o soluție rapidă. Ne organizăm, facem referendum, pentru a avea un adevărat primar. Nu mă interesează ce startegii au partidele. PSD se gândește că trebuie să adune semnături și alte probleme. Procesul electoral a fost fruadat, trebuie să înțeleagă și politicienii că trebuie să vină în fața noastră, din nou. Haideți să ne curațăm de acest moment rușinos. Un judecător și procuror au refuzat să renumere voturile. Acești oameni ai justiției trebuie să gândească astfel de situații, nu să fie părtinitori”, a spus Iacob

Mihai Drăgan, avocatul lui Dan Tudorache, spune că nu a întâlnit în întreaga carieră un dosar cu acuzații grave, în care probele lipsesc, iar acuzațiile sunt făcute pe o perioadă în care Tudorache nu deținea funcția de primar.

„Sunt două dosare. Este vorba despre complicitate la trafic de influență, o cunștință a domnului Tudorache care s-a folosit de numele lui pentru a cere sume de bani. Toată lumea a declarat că nimeni nu a acționat în numele domnului Tudorache, chiar și persoana în cauză.

Al doile dosare este legat de niște acuzații de când Tudorache nu era primar. Se vorbeste de spălare de bani în anul 2008, perioadă în care nu era primar. Deci, nefiind ordonator principal de credite, nu avea drept de semnătură, practic, lipsește fapta. Probele pe care le-au prezentat procurorii nu îl privesc pe clientul meu. Tudorache a fost monitorizat pe toată perioada mandatului de primar, pe baza unor plângeri din partea actualului primar. Dacă se constata că în 4 ani de zile a furat, nu cred că îl așteptau până la sfăriștul mandatului. NU ni se prezintă nicio probă! Se vorbeste despre fapte în care Dan Tudorache nu a fost implicat. Procurorii vorbesc de veniturile fostei soții, nu de cele ale lui Tudorache. NU am niciun fel de dubiu că acest dosar este conceput ca răspuns la plângerea pentru fraudarea alegerilor. NU am văzut până acum un dosar cu acuzații atât de grave, dar fără probe. Tudorache a fost monitorizat timp de 4 ani de zile, deci nu au dscoperit nimic. De 8 luni de zile se vede cum unii fură sacii cu voturi și nu se face nimic. Dacă un procuror face declarații publice, atunci cineva încearcă să-i bage pumnul în gură”, a declarat avocatul fostului primar.