„A fost o săptămână complicată, dificilă, cu multă emoție. Am ajuns la finalul ei. Acum coaliția stă pe niște baze cert mai solide decât cele din decembrie. E mai încurajator pentru toți membrii din coaliție. Acum reconstruim încrederea.

A fost zdruncinată la începutul săptămânii. Dacă am fi plecat, am fi fost imaturi pentru că această tensiune din coaliție era despre funcționarea noastră ca echipă, mai puțin despre România. Cred că e dovada de maturitate, dovada că suntem acei politicieni de care România are nevoie”, a declarat Dan Barna.