Dan Barna, după consultările cu Iohannis: "Suntem convinși că va fi o majoritate de centru-dreaptă echilibrată"

"I-am transmis pozitia consecventa (presedintelui Iohannis - n.r.). Ne-am afirmat asteptarea de a fi intr-un guvern de coalitie care sa nu improvizeze ca in ultimii 30 de ani. Suntem foarte optimisti ca vom ajunge la o solutie. Aceasta este o sansa reala pentru Romania sa avem o majoritate de centru dreapta stabila si echilibrata", a afirmat Barna.

Potrivit acestuia, este absolut necesar ca aceasta coalitie sa fie capabila sa guverneze Romania nu un an sau doi, ci "in urmatorii patru ani de zile".

"Am prezentat si sustinut propunerea USR PLUS cu Dacian Ciolos premier. (...) Vorbim despre o coalitiei echilibrata si care transmite mesaje legate de stabilitatea, (...) care nu va fluctua. (...) Daca PNL vor opta pentru sefia Camerei Deptautilor, dupa ce gasim o solutie echilibrata sansa unui guvern e reala", a mai spus liderul URS PLUS.

Dan Barna a subliniat ca pozitia lui Iohannis in cadrul consultarilor de la Cotroceni a fost aceea ca aceasta majoritate sa se realizeze, liderul USR subliniind ca formatiunea sa este pregatita sa gaseasca solutii.