Seismul a avut loc la 8:58 am (23.58 GMT joi), epicentrul său fiind localizat în largul coastei prefecturii Fukushima, la o adâncime de 40 de kilometri.

La începutul acestei luni, mai exact pe 1 mai, un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs în nord-estul Japoniei. Atunci autorităţile au emis o alertă de tsunami pentru prefectura Miyagi. Cutremurul a fost resimţit şi în capitala Tokyo, aflată la 400 de km sud de epicentru.

Pe 13 februarie, un alt seism cu magnitudinea 7,1 a lovit nord-estul ţării, soldându-se cu un mort şi aproximativ 190 de răniţi.



Japonia a comemorat recent 10 ani de la cutremurul cu magnitudinea-record 9,1 grade pe scara Richter, soldată cu circa 16.000 de morț. Tragicul eveniment a avut loc pe11 martie 2011. Tsunamiul masiv care a urmat a devastat zona și a provocat cea mai gravă criză nucleară civilă de după Cernobîl.

Ulterior, pe 20 februarie, la ora 15:23:24 (ora locală a României), s-a produs în OFF THE COAST OF HOKKAIDO, JAPAN un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.7, la adâncimea de 60km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 282km E de Kushiro.



Cutremurele sunt frecvente în Japonia, una dintre cele mai active zone seismice din lume. Acolo se produc aproximativ 20% din cutremurele mondiale de magnitudine 6 sau mai mare.