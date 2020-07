Cutremur neobisnuit în Vrancea, în această dimineață - Nu s-a mai întâmplat asta de ani buni

Un cutremur mai putin obisnuit s-a produs putin dupa miezul noptii in Romania. Seismul cu magnitudinea 3.2 grade s-a produs la adancimea de 𝟏𝟗𝟔 𝐤𝐦 in ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA potrivit Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP ce a revizuit manual parametrii seismului. Astfel de cutremure cu magnitudinea peste 3 grade si care se produc la adancimi foarte mari au loc cu frecventa redusa in ultimii ani oferind caracterul deosebit al evenimentului. Ultimul cutremur produs in zona seismica Vrancea la adancime mai mare de 170 km a avut loc pe data de 2015-09-16 ora 23:12:43 si a atins adancimea de 262 km potrivit EMSC.

În ziua de 01 Iulie 2020, la ora 00:01:09 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adâncimea de 196km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km N de Ploiesti, 50km SE de Brasov, 102km N de Bucuresti, 111km NE de Pitesti, 148km V de Braila, 148km SV de Bacau, 153km V de Galati, 159km E de Sibiu, 166km N de Ruse, 215km NE de Craiova