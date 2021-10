„Primăria Sectorului 3 va solicita de îndată, în numele Consiliului Local, un control al Curţii de Conturi la SC Administrare Active Sector 3 SRL, SC Algorithm Residential S3 SRL, SC Algorithm Construcţii S3 SRL, SC SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, SC Smart City Invest S3 SRL”, prevede proiectul de hotărâre iniţiat de Mihaela Văcaru şi Andreea Weinerich, în numele grupului de consilieri locali USR PLUS, respectiv PNL.



Societăţile Administrare Active Sector 3 SRL şi Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL înregistrează pierderi pe 30 iunie, SC Algorithm Residential S3 SRL are "întârzieri semnificative" la obţinerea avizelor şi punerea în funcţiune a Parcării Decebal, se arată printre altele în proiect. Conform sursei citate, SC Smart City Invest S3 SRL a înregistrat "depăşiri repetate" de termene la proiectul Creşa Trapezului; pentru proiectul Hala Laminor, finanţat sub formă de capital social şi împrumuturi către SC Algorithm Construcţii S3 SRL nu există o perspectivă de finanţare şi dare în funcţiune a investiţiei.



De asemenea, conform proiectului, societăţile autorităţii publice locale vor realiza raportări periodice cu frecvenţa şi formatul stabilit de Comisia specială de analiză a întreprinderilor publice la care Sectorul 3 are calitatea de autoritate publică tutelară. "Acestea vor fi postate în drive pentru a fi accesibile Comisiei speciale de analiză a întreprinderilor publice la care Sectorul 3 are calitatea de autoritate publică tutelară, vor fi analizate de personalul de specialitate al primarului şi în cazul în care sunt sesizate nereguli sau riscuri acestea vor fi semnalate Consiliului Local al Sectorului 3", prevede proiectul.



Conform sursei citate, orice alte solicitări de informaţii din partea Consiliului Local, primarului, aparatului de specialitate, entităţilor subordonate primarului sau Consiliului Local de la societăţile aflate sub tutela autorităţii publice locale se fac prin Direcţia Corp Control, compartimentul Guvernanţă Corporativă.



Solicitările de informaţii, răspunsurile şi analizele, indiferent de cine au fost cerute sau realizate, vor fi postate în drive imediat ce au fost formulate pentru a fi disponibile Comisiei speciale de analiză a societăţilor sub tutela autorităţii publice locale.