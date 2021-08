Potrivit Realitatea PLUS, liderii PSD mizează pe faptul că popularitatea principalelor formațiuni din coaliția de guvernământ, PNL și USR Plus, se erodează pe fondul luptelor interne pentru șefia partidelor. Astfel, la începutul viitoarei sesiuni parlamentare ordinare, social-democrații iau în clacul depunerea unei moțiuni de cezură, în paralel cu intensificarea negocierilor prin care speră să atragă un număr important de voturi din taberele nemulțumite de rezultatul congreselor din PNL și USR Plus.

Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD și AUR dețin, împreună, 201 voturi, în condițiile în care pragul de majoritate este 233. Teoretic, nici măcar cele 18 voturi ale minorităților și 3 ale neafiliaților n-ar fi suficiente pentru a atinge acest prag. Pe de altă parte, PNL, USR Plus și UDMR au, împreună, 243 de voturi.

Surse din rândurile PSD susțin că prin negocieri om la om ar fi posibil să fie atrași de partea moțiunii de cenzură politicieni din tabăra puterii, în special de la PNL, astfel încât să fie atins pragul de 233 de voturi necesare.