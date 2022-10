Constantin Ştefan, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat miercuri, la Comisia pentru abuzuri din Senat, că există voinţă politică să se treacă la o piaţă parţial reglementată, menţionând că urmează ca toţi actorii din piaţă să se decidă asupra acestui lucru.



"Este voinţă politică pentru trecerea la o piaţă reglementată, eu îi spun parţial, ce a fost vândut până acum rămâne facturat la preţul pieţei libere, aşa cum este recunoscut de către ANRE, ce va fi de aici încolo, 70% - 60%, cât a mai rămas din piaţă, necontractată, se poate realiza reglementat, frumos documentat, mers la Bruxelles, pentru că trebuie să ţinem cont şi de mecanismul pieţei libere din Europa, suntem supuşi reglementării. Prin reglementat România a mai trecut. Din 2014 şi până în 2021, consumatorii casnici au fost reglementaţi. Piaţa a mers oarecum până în 2021, până când preţurile au cunoscut o evoluţie ascendentă, corecţii foarte mici. Voinţă politică există să se treacă la o piaţă reglementată. Eu îi zic parţial reglementată, pentru că nu ai cum să o faci 100/% reglementată, pentru că anul acesta a fost vândută o cantitate de energie electrică pentru anul 2023 şi pleci de acolo, cu cantitatea respectivă pe care o mai au producătorii de vândut, sau o supui reglementării", a precizat Constantin Ştefan.



El a explicat ce înseamnă reglementare: "Preţ şi cantitate reglementată pe tot lanţul, de la producător la consumatorul final, recunoscându-i costul de producţie la producător, plus marjă de profit. La fel şi la furnizor, să-i recunoşti costul de achiziţie a energiei, plus o marjă de profit".



Potrivit secretarului de stat, ANRE nu are atribuţii în a declanşa mecanismul de reglementare a pieţei energiei, ci doar factorul politic.



"Nu este o noutate piaţă reglementată pentru România. ANRE are destulă experienţă, nu are atribuţii în a declanşa acest mecanism, ci doar factorul politic. Ca să poţi să îndrepţi succesiunea de modificări la modificări, acum Ordonanţa 119 are foarte multe amendamente de la Senat şi ştiu, şi de la deputaţi. Sunt foarte multe amendamente din cauza presiunii consumatorilor casnici şi non-casnici, pentru că bugetul statului nu este un sac fără fund", a susţinut el.



În privinţa traderilor, oficialul Ministerului Energiei a spus că piaţa energiei este una liberă şi nu aceştia trebuie "arătaţi cu degetul" pentru speculă.



"Revenim la traderi, e o piaţă liberă, prin Ordonanţa 119 s-a pus plafon maxim, 1.300, atât poate statul să mai recunoască. Într-adevăr, nu mai putem vorbi de piaţă liberă, ci vorbim de o piaţă impusă (...). Noi nu suntem acum, Ministerul Energiei sau ANRE-ul, să vină să arate doar cu degetul spre traderi, sunt o mulţime de factori care se fac vinovaţi de această speculă a pieţei şi exacerbarea preţului", a afirmat Ştefan Constantin.



Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senat, condusă de senatorul AUR Rodica Boancă, a organizat miercuri o audiere cu privire la presupuse abuzuri ale societăţilor de furnizare a energiei electrice referitoare la modalitatea de calcul al facturilor emise, la regularizare, la stabilirea tarifului, ofertele cu privire la tariful considerat disproporţionat ş.a..



Au participat reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Horia Miron Constantinescu, preşedintele ANPC, precum şi reprezentanţi ai companiilor furnizoare de utilităţi în domeniu.