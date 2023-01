Uneori nici nu ne trece prin minte ca anumite obiceiuri zilnice incurajeaza si mai mult depunerea grasimii. E posibil sa iti sabotezi singura dieta, de aceea trebuie sa fii atenta la lucrurile pe care le faci in mod constant. Stii ca esti pe drumul cel bun, ai o dieta echilibrata, te odihnesti suficient si mergi cu regularitate la sala, insa rezultatele nu se vad asa cum ti-ai dori. Kilogramele in plus nu se duc repede si te intrebi unde gresesti. Este posibil sa faci cativa pasi gresiti, iar acest lucru iti saboteaza dieta.