„In mod constant, ori de câte ori incercam sa schimbăm ceva în companie, altcineva e deranjat. În situația de față - sindicatul din Poștă. A fost în ultimii 30 de ani, acum nu o mai face și evident este deranjat”, a răspuns șeful Poștei Române întrebat despre problemele cu care se confruntă poștașii dar și oamenii care nu beneficiază de carduri.

Întrebat despre strategia Poștei Române și achizițiile făcute în procedură de urgență, a pachetomatelor, directorul general Valentin Ștefan a declarat că „sunt lucruri nefondate, noi respectam memorandumul din 2017-2018 si raportul Deloitte care ne cere un anumit tip de investitii. Am cumpărat calculatoare, servere, totul este trecut în acel document. Le respectăm. Totuși, nu vrem să ne limităm la un document vechi de șase ani, vrem să facem și lucruri relevante pentru piața actuală. Și de aici și aceste investiții, în PDA-uri, în echipamente”.

Întrebat de Anca Alexandrescu despre perioada în care au fost cumparate tabletele pentru citirea cardurilor, șeful Poștei Române a precizat că în acest an, știind de la începutul lui 2023 de necesitatea achizitiei.

„Sunt cumpărate în ianuarie-februarie 2023. Știam din decembrie-ianuarie (că o să fie nevoie, n.r.). În decembrie am fost contactați de la minister”, a declarat Valentin Ștefan, la Culisele statului paralel.

Despre alegerea companiei de telefonie mobilă Vodafone, directorul general al Poștei Române a explicat că „au fost patru ofertanti, cei patru mari operatori de telefonie din tara. Avem si cu Orange contract de telefonie, cu RCS-RDS contract de vpn, trei dintre cei mari operatori au contracte cu Poșta Română.

„Deocamdata am primit 6 mii din cele 7 mii de tablete ce trebuiau livrate (de cei de la Vodafone, n.r.)”, a mai precizat șeful Poștei.

DE CE NU FUNCȚIONEAZĂ SOFTURILE PENTRU CITIREA CARDURILOR

Întrebat de Anca Alexandrescu dacă softurile funcționează, șeful Poștei Române a asigurat că da: „Softurile sunt compatibile suta la suta”.

În același timp, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu l-a contrazis.

„Acest domn minte, minte cu nerușinare. Softurile nu funcționează. Acei bani publici au fost aruncati in neant, fara licitatie, fara caiet de sarcini și softurile nu funcționează, poștașii sunt innebuniti, asta e realitatea din posta.

SRS: Poșta este ca o armată, pe care unii încearcă să o folosească electoral

Dincolo de aceste detalii scandaloase, o chestiune foarte grava e ca posta e o armată, pe care unii încearcă să o utilizeze ca pe o armată electorală, asta este marea problemă. De mai multi ani, nu e prima dată, nu e creat de acest domn de acum. El e doar un continuator. De mai multi ani, politicienii incearca sa transforme postasii - 12.000-15.000-20.000 - într-o masă electorală, ei patrund in toate localitatile, cătunele si au contact direct cu oameni. Și toti vor sa-i foloseasca pe postasi ca pe o masa electorala. Asta e lucurl cel mai grav. E foarte grav ce se întâmplă cu tabletele”, a declarat Sorin Roșca Stănescu, la Culisele statului paralel.

„Dl Roșca manipuleaza opinia publică, a inceput cu softurile si a dat-o in politica. Sa spuna ce nu functioneaza, care e softul care nu funcționează”,

„Nu a fost licitație, a fost prin atribuire directă. Să spuneti ca atribuirea directa e un alt fel de licitatie inseamna ca va bateti joc de noi”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„Ceea ce este o licitatie. S-a respectat legea în România, este un alt tip de licitatie, permis de legea achizitiilor publice,legea 88. E licitatie. N-a fost o procedura prin atribuire directa, a fost o procedura de licitatie”, a replicat directorul general al Poștei.

Întrebat de Anca Alexandrescu despre organizarea licitației, „legea fiind foarte clară, când ati avut timp să o organizați”, Valentin Ștefan a răspuns că „la mijlocul lunii ianuarie si atribuită într-o saptamana, am asteptat 10 zile pentru contestatii, apoi a fost atribuit contractul. Tot astept sa aud ce softuri nu functioneaza”.

„Doamna de la dezvoltare digitala , ce studii are, in domeniu? Are studii de limbi straine”, a comentat Anca Alexandrescu.

„Nu stiu daca in domeniu, a lucrat la o companie. Eu am studii de istorie, asta nu inseamna ca nu ma face un bun manager”, a mai replicat Valentin Ștefan.

Unde se poate plăti cu cardurile - Oamenii se plâng că nu pot plăti

„Cardurile au fost distribuite în toată țara și fiecare director de OJP are propriul calendar și ei stabilesc. Spuneti-mi o localitate unde nu se poate”, a precizat șeful Poștei.

„Cetățenii s-au plâns la noi că nu funcționează cardurile. De exemplu, în Ploiesti, oamenii trebuie sa mearga la un singur centru, ca nu exista alt centru. Numai la posta centrala, nu se poate plati decat la posta centrala la Ploiești”, a anunțat Anca Alexandrescu.

„Se poate plati peste tot, nu pot dovedi prin telefon ca se poate plati prin orice oficiu postal. Sa spuna unde ca sa verific. Nu stiu, sunt 300 de orase si municipii, nu stiu cate sunt. E o intrebare absurda”, a replicat Valentin Ștefan.

Intrebat apoi despre pachetomate si criteriile respectate, directorul Poștei a spus că „acele cutii postale, am cumparat trei, un oficiu complet, sunt doua care prelucrează doar colete, toate trei sunt in zona Bucuresti-Ilfov, în rest documentatia e in lucru la ANAF, la Banca Mondiala, urmeaza procedura de atribuire in prima parte a anului 2023”.

Despre soft a explicat că a fost „dezvoltat intern de angajații companiei, pentru că folosim deja un soft de catre angajati. Softul acesta tine loc de colector”.

MESAJE TRIMISE DE TELESPECTATORI LEGATE DE NEFUNCȚIONAREA CARDURILOR

În timpul emisiunii Culisele statului paralel, mai mulți telespectatori s-au plâns de nefuncționarea cardurilor, dar și de neprimirea cardurilor, în mai multe mesaje trimise pe adresa redacției.

„Minte directorul de la Poșta Română. În mediul rural. Nici nu se pune problema de plătit cu cardul de energie. Nu au posibilități tehnice”, a transmis Cosmin, din Com. Aninoasa, județul Argeș.

„Cu cardurile de energie unde putem plăti în județul Satu Mare? În comuna Bogdan nu funcționează”.

„Astazi, la Pitesti, Oficiul nr. 6, am stat la coadă două ore și jumatate pentru plata cu cardul de energie. O nenorocire... localul ințesat de oameni ,dar si cu marfuri ale Auchan!....in aceeasi incapere exista un magazin (...) ...un singur operator pentru aceste plati... oameni in varsta vociferau vis-a-vis de modul in care eram tratati... Mai mare bătaie de joc nu mi-a fost dat să văd!”

„Bună ziua. Cu tot respectul cuvenit mă adresez dumneavoastră întrucât am întrebat la poștaș cât și pe callcenterul Poștei Române și nu am primit nici un răspuns toți spun sa aștept.. ce și cât ... Mă numesc Vasile Constantin, sunt din jud. Buzău, localitatea Zoresti. Conform legii ma incadrez sa primesc card energie, s-a spus că se livrează până la 20 februarie, se spune că au început plățile dar eu nici nu l-am primit și din discuții cu alte persoane sunt mulți ce nu l-au primit. Nu știm nimic”

DIRECTORUL VALENTIN ȘTEFAN, ACUZAT DE SINDICATUL DIN POȘTA ROMÂNĂ

intrebat daca e compatibil cu pda urile cumparate, a spus ca 100 la suta e compatibil

O firma privata e ne a dezv interfata

A fost o licitatie au part 4 companii din care una a casatigat.

Matei Brătianu, liderul Federației Sindicatelor din Poșta Română, a explicat situația poștașilor și a distribuirii cardurilor, în exclusivitate la Culisele statului paralel.

„Domnul director minte cum face de obicei. A facut un haos general cu distribuirea cardurilor. A spus in mai multe randuri ca de vina e sindicatul .Nu , de vina e dumnealui. Nu functioneaza, iar la autorii raportului la Curtea de Conturi nu e nimeni”.

Despre licitatie, șeful sindicatului a cerut ca „domnul director general să arate procedura, nu stim, stim ca a fost incredintare directa, PDA-urile nu au softuri si sunt tinute in birourile judetene. Atribuirea nu inseamna licitatie, tocmai a spus adevărul”, a declarat Matei Brătianu.

Întrebat din nou de A. Alexandrescu dacă știe ce inseamnă procedura de licitatie, pe SEAP, daca a fost lansata licitatia pe SEAP, Valentin Ștefan a răspuns că „nu stiu ce inseamna, nu sunt expert în licitatii, nu stiu exact unde se incarca. Sigur documentatia este publica, e si pe site-ul Poștei”.

„A fost procedura de atribuire simplificata, nu licitatie publica. Lucrurile sunt foarte clare. Cand o sa functioneze aceste PDA-uri cumparate pe repede inainte, care nu au softuri si cand vor putea folosi oamenii aceste carduri de energie?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

Șeful Poștei Române a susținut că „se poate face la toate oficile postale, aproximativ 1500 de locatii, dotate cu PDA- uri si care sunt in curs de dotare. Toate au softuri pe ele”.

Matei Brătianu l-a contrazis însă: „Din cele 6 mii doar 800 au fost distribuite, nu funcționează majoritatea. Poștașii pleaca cu niste facturiere dupa ei, pentru ca nu au PDA-uri, din 14500 comandate , acum 3 zile erau in tara 1500 de facturiere, mari si foarte greu de completat de agentii postali carora nu li s-a facut niciun fel de instructaj.

Întrebat de Anca Alexandrescu despre majorarea salariilor celro din conducere „cât un factor într-un an, adică 30 de mii de lei pe lună”, V. Ștefan a răspuns: „Imi doresc ca angajatii si conducerea sa castige macar jumatate din cat se castiga la privat”.

„În Regulamentul de organizare și functionare a unitatii de afaceri curierat, salariul directorului este de 30 de mii de lei, document primit si de noi si supus aprobării de Consiliul de Administrație”, a completat Matei Brătianu.