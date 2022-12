Tocmai de aceea, este necesar sa ai grija de masina ta si sa acorzi o mai mare atentie. In primul rand, va fi nevoie sa speli masina in mod constant. Este cea mai buna metoda pentru a stopa efectul coroziv provocat de sarea de pe sosele, asa ca asigura-te ca o speli in mod regulat.

De asemenea, iti sugeram sa cureti si partea de sub masina, pentru ca este cea mai expusa la coroziunea provocata de sare. Astfel, vei reusi sa tii si rugina la departare, asa ca ar fi bine sa tii cont si de acest aspect. Tocmai de aceea, trebuie sa stii cum sa protejezi vopseaua masinii pe timp de iarna.

Totodata, atunci cand speli masina, asigura-te ca ii aplici si un strat de ceara. Nu costa o avere, iar ceara o sa protejeze caroseria masinii. Practic, aplici un strat protectiv pe masina, iar vopseaua o sa fie mult mai bine protejata de gheata, zapada, ceara sau micile pietricele sarite de pe carosabil.

Este recomandat sa aplici ceara la sfarsitul toamnei sau inainte de caderea primei zapezi. Astfel, vei reusi sa tii la distanta toti factorii care afecteaza vopseaua masinii pe timp de iarna. Poti lua in considerare si aplicarea unui strat ceramic, insa trebuie sa fii inarmat cu multa rabdare, pentru ca este o operatiune migaloasa.

Ceara auto, o variantă ieftină

Binteinteles, cea mai buna metoda de a proteja vopseaua masinii tale pe timp de iarna este sa tii automobilul in garaj. In acest fel, nu mai pierzi timp curatand masina de zapada si nu o sa mai speli masina atat de des.

Garajul, cea mai bună investiție pe timp de iarnă

In cazul in care nu ai garaj, o prelata isi va face treaba si va proteja vopseaua. Totusi, te sfatuim sa cumperi o prelata impermeabila, special facuta pentru sezonul rece. Nu de alta, dar nu vrei sa iei o prelata care se uda si pune in pericol mai mult vopseaua automobilului.

O solutie mai scumpa pentru protejarea vopselei pe timp de iarna este sa infoliezi masina. Vorbim despre o folie tip PPF, care se aplica pe toata suprafata caroseriei. Bineinteles, costurile vor fi pe masura, insa vestea buna este ca o sa protejezi vopseaua masinii foarte bine si vei tine la distanta zgarieturile provocate de pietricelele provenite de pe carosabil.

Si daca tot am adus vorba de pietricele, ar fi bine sa examinezi vopseaua masinii si daca observi ca aceasta este ciobita sa le acoperi cu vopsea. Producatorii auto ofera vopsea in recipiente mici, pe care sa o folosesti pentru a acoperi micile suprafete unde vopseaua a sarit. Explicatia este simpla, pentru ca in locurile unde nu exista vopsea rugina va afecta destul de repede portiunile de metal.

Dupa ce iarna se va sfarsi, ar fi bine sa speli masina foarte bine, iar apoi sa ii aplici un nou strat de ceara! Asadar, trebuie sa stii cum sa protejezi vopseaua masinii pe timp de iarna, in mod corect.