Cum ne-a „curentat” ANRE cu factura la curent. Capcanele din noile contracte

Realitatea PLUS

,,Clienţii vor beneficia de cel mai bun preţ din oferta concurenţială a furnizorilor şi vor putea opta pentru o nouă ofertă în cadrul unui proces de contractare mult simplificat. De asemenea, cel puţin până la data de 30 iunie 2021, clienţii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai bună ofertă, fără abonament, şi vor putea beneficia de o reducere comercială care să acopere diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal, aplicabilă în primul semestru al anului 2021, şi preţul din oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică", spun reprezentanţii ANRE.

Noile modificări le oferă oamenilor posibilitatea să-și aleagă furnizorul de pe piața concurențială pe o perioadă mai lungă, fără ca factura să fie încărcată și cu taxa pentru serviciu universal. Dacă inițial puteau opta până pe 30 martie, acum durata în care pot face aceste modificări s-a majorat cu încă 3 luni, până la sfârșitul lunii iunie. Tot ca o noutate, indiferent dacă se va opta într-un final pentru un furnizor diferit sau menținerea actualului furnizor, consumatorii de energie electrică ar putea plăti prețul cel mai mic în tot acest timp. Ordinul mai prevede că indiferent dacă rămâneți la același furnizor sau veti încheia un contract cu altul, veti primi reducere. Atenție, însă, nu este o obligatie pentru furnizori, ci doar o recomandare.

Ministrul Energiei Virgil Popescu a susținut că furnizorii vor anunța în perioada următoare acordarea discountului pentru fiecare dintre consumatorii casnici.

„Eu sunt ușor nemulțumit, că mi-aș fi dorit ca în Ordin să scrie că furnizorii au obligația să ofere prețul concurențial cel mai mic clientului din portofoliul său. Că putea să fie prețul cel mai mic oferit cu obligație de preț de serviciu universal cu discount obligatoriu, ca să ajungem la prețul concurențial, sau prețul concurențial, ar fi fost mai explicit. Am discutat cu ANRE-ul și a spus că a discutat cu toți cei patru furnizori și s-au angajat benevol să iasă public cu comunicate că vor acorda acest discount tuturor. Dacă asta se va întâmpla, atunci lucrurile sunt normale”, a explicat ministrul pe Facebook.

Virgil Popescu a mai spus că în următoarele luni, fiecare consumator casnic va primi de la furnizor oferte pentru piața concurențială, pe care le va studia și din care va putea alege.

„Omul nu se mai înghesuie la ghișeele furnizorilor, îi vine acasă factura pe ianuarie la prețul cel mai mic - deci preț de serviciu universal, discount, preț final de plată, care e egal cu prețul concurențial - în fiecare lună va fi informat despre cea mai bună ofertă a furnizorului, le poate vedea și pe celelalte din piață pe comparatorul ANRE, și șase luni poate studia și opta. Primește acasă și o foaie în care, dacă optează, bifează direct și-și alege și trimite înapoi la furnizor și a încheiat procedura sau așteaptă o lună, două, trei, să vadă ce se mai întâmplă în piață. Dacă șase luni nu alege nimic, atunci discountul dispare, înseamnă că dorește serviciul universal, care e mai scump, și rămâne în piața serviciului. Potrivit Ordinului, furnizorii au obligația, lună de lună, să vină să-i ofere clientului această informație”, a mai precizat ministrul.

Specialiștii îi încurajează pe români să nu mai amâne momentul încheierii unui nou contract, tocmai ca să nu se găsească în situația în care furnizorul nu le oferă discount. În schimb, alți experți le recomandă clienților să aibă răbdare pentru că vor apărea pe piață noi oferte cu prețuri și mai mici la energie.

Ordinul emis de Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei vine după scandalul de la începutul anului, când instituția a fost acuzată de modul defectuos în care s-a realizat această liberalizare. În plus, ANRE, care are și rol de protecție și informare a consumatorilor, nu le-ar fi impus marilor furnizori să informeze eficient clienții de schimbările care au intrat în vigoare la începutul anului. Astfel, românii au aflat cu stupoare la început de an că, dacă nu vor încheia contracte pe piața liberă, vor rămâne în regim de serviciu universal, la prețuri mult mai mari decât cele din zona concurențială. Adică, dacă erai consumator în regim reglementat la Enel și nu semnai un contract pe piața liberă, urma să fii trecut automat pe serviciul universal. În această situație, la Enel urma să plătești, în funcție de zonă, cu până la 26% mai mult față de luna decembrie. Mai exact, la Enel Muntenia, cu 23% mai mult, la Enel Dobrogea cu 18% mai mult, iar la Enel Banat cu 26% mai mult.

ANRE a precizat, însă, într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, că a desfășurat mai multe campanii de informare încă din anul 2019, iar în acest moment, există chiar un call-center dedicat procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale. Experţi din cadrul instituției acordă consiliere tuturor consumatorilor care întâmpină probleme în procesul de încheiere a unui nou contract în piaţa concurenţială.

Deși există, în acest moment, pe piață zeci de furnizori, mulți clienți, din lipsă de informații, timp, comoditate sau teama de schimbare, aleg să încheie contracte tot cu marii furnizori ENEL, CEZ, Electrica sau E.ON, chiar cu riscul de a plăti mai mult.

Nu este pentru prima oară când se liberalizează piața energiei. A mai avut loc o dată în 2018. Apoi, la finalul aceluiași an, Guvernul Dăncilă a aprobat controversata OUG 114, prin care consumatorii casnici au fost trecuți în regim reglementat. Ordonanța prevedea prețuri plafonate la gazele livrate de producătorii interni și tarife reglementate la energia folosită pentru consumul casnic, până în februarie 2022.

Și piaţa gazelor din România a fost complet liberalizată, de la jumătatea anului trecut. Și atunci au fost promise o mulțime de beneficii. Liberalizarea ar fi trebuit să ducă la creşterea concurenţei şi la scăderea facturilor pentru români în această iarnă. În realitate, însă, lucrurile sunt departe de a fi aşa: doar 10% dintre români au schimbat contractul pentru un preţ mai mic, iar pentru restul de 90% facturile vor fi la fel de mari ca în iarna anului 2019, potrivit unei analize apărută in presă.