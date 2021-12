„Sunt informații contradictorii, unele mașini nu aveau număr de Corp Diplomatic (CD). Nu sunt de acord cu vandalismul, dar sper să nu fiu învinovățit tot eu pentru SMS-urile primite de colegi. Există o presiune mare din partea societății civile pe asumarea certificatului verde de catre guvern. Am spus, haideți la Senat, acolo au mașinile. Referirea a fost să mergem acolo, pentru că pe acolo vor ieși, nu ca să le vandalizăm mașinile. Casa Poporului este mare. E curtea Curtea Deputaților, unde nu au intrat parlamentarii cu mașinile lor și Senatul, unde s-au întâmplat evenimentele. La 7:30 am avut oameni în curtea Camerei Deputaților. Incidentele s-au întâmplat la Senat și am mai văzut imagini unde se vede că s-au deschis larg porțile și manifestanții au fost lăsați să intre. M-am tot gândit că pune cineva mâna pe o piatră, dă în vreo mașină și dau vina tot pe mine. E bine că am fost acolo și le-am spus să fie pașnici.

„Nu regret nimic din ce s-a întâmplat ieri”

Nu regret ce s-a întâmplat ieri. Mi s-a spus că suntem golani, dar nu înțeleg de ce se tem deputații. Sunt doi huligani, cei care au vandalizat mașinile, nu-i cunosc personal. Când ai 15.000 de oameni pașnici, dar ai și 2-3 care au făcut scandal, aceștia pot fi indentificați. După protest, autocarele noastre au fost oprite, toți oamenii legitimați. Am văzut că pe Iosefina Pascal au luat-o din casă pentru nimic. Este un exces de zel din partea lui Lucian Bode. Jandameria s-a purtat profesionist. Dacă dădeau cu gaze se întâmpla un adevarat măcel acolo. Ieșea carnagiu dacă erau șefii jandarmeriei din 10 august 2018.

Am ieșit și am girat cu imaginea mea, am rugat protestatarii să nu creeze probleme. La protestul următor, mă duc undeva în țară și mă spăl pe mâini de tot. Eu nu o să mai fiu acolo și să dea ei cu ochii de români. Au făcut din AUR un țap ispășitor”, a declarat George Simion în emisiunea „RAPORT DE ZI”.