CUM ar putea arăta Guvernul Cîțu și care este cel mai râvnit MINISTER. Startul negocierilor se va da mâine

PNL, USR-PLUS și UDMR își fac deja planuri pentru împărțirea ministerelor. Asta pentru că fiecare partid are nume pentru anumite portofolii. Cel mai râvnit este Ministerul Dezvoltării: 6 liberali se bat pentru el. Potrivit unor surse, liberalii vor să păstreze Ministerul Finanțelor, dar ar putea ceda Ministerul Justiției celor de la USR-PLUS. PNL are și nume la care nu vrea sa renunțe, potrivit Realitatea PLUS.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol