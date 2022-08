Copleșiți de sărăcie și galopul prețurilor care ne afundă tot mai mult în nevoi și datorii, am ajuns să nu mai putem vedea imaginea de ansamblu. Am fost reduși la statutul de indivizi mici, preocupați doar să supraviețuim încă o zi pe acest pământ. Dacă nu reușim să ne trezim din această amorțeală, în curând nu vom mai avea nici pământ. La propriu. În timp ce liderii bravi ai nației dorm în bocanci, Budapesta își continuă cu succes planul de a ne rupe țara în bucăți. Felicitări serviciilor noastre secrete, căci totul se întâmplă de zeci de ani, sub ochii lor. Oare nu putem vorbi aici despre trădare la cel mai înalt nivel? Politica asta de a ne face că nu vedem ce se întâmplă, ca să nu escaladam lucrurile, este una periculoasă. Steagul nostru românesc este călcat în picioare la propriu în ceea ce unii numesc Ținut Secuiesc. Vă informez că nicio regiune oficială din țara noastră nu poartă numele ăsta. Sunt doar județele Covasna, Harghita și Mureș! Teritorii ce aparțin României, stat independent, suveran și indivizibil.