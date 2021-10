Realitatea PLUS

Dacian Julien Ciolos s-a născut în Zalău, la 27 iulie 1969. A studiat la Liceul Agricol din Șimleul Silvaniei, apoi a absolvit, în 1994, Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, devenind inginer horticultor. Dacian Cioloș a fost militar în trupele de Securitate. În acea perioadă, Dacian Cioloș a păzit-o pe dizidenta anticomunisă Doina Cornea.



SOLDATUL CIOLOȘ A PĂZIT O DIZIDENTĂ ANTICOMUNISTĂ

Când eram militar în termen la Cluj-Napoca - în 1988- am fost pus în situația, împreună cu alți tineri soldați cu care făceam armata obligatorie, să fac de pază la intrarea pe strada unde Doina Cornea era arestată la domiciliu sau să patrulez pe lângă statuile din oraș unde împrăștia manifeste împotriva regimului.

Sursa:Facebook Dacian Cioloș



În perioada studenţiei, a făcut stagii practice în ferme de agricultură ecologică în Franța. Cu master și doctorat în agricultură terminate acolo, în 2005, Cioloș devine consilier al ministrului Agriculturii, Gheorghe Flutur, şi purtător de cuvânt pentru România în cadrul Comitetului special pentru agricultură al Consiliului UE.

În 2007 este numit, mai întâi subsecretar de stat pentru Afaceri Europene, apoi, la câteva luni distanţă devine ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În perioada iulie 2009 – ianuarie 2010 a fost şef al Comisiei prezidenţiale pentru politici publice de dezvoltare a agriculturii în România. În același timp este nominalizat în echipa de comisari europeni condusă de Jose Manuel Baroso.

După încheierea mandatului de comisar european, Dacian Cioloș devenea consilier special – fără să încaseze salariu – pe probleme de siguranță alimentară al președintelui Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker.



„M-am plimbat pe aici, dar știți cum e - nu exiști decât când ești vizibil... m-am mai ascuns pe la ministerul Agriculturii, în 2005-2006 până în 2008, după care am fost la Bruxelles, la Comisia Europeană, și mai veneam o dată la două luni la conferințe, dar ma mult așa la conferințe agricole, acolo mă mai știa lumea, cu asta m-am ocupat. Și așa pentru lumea largă am devenit mai vizibil din toamnă de când m-o luat nebunia să accept chestia aia cu prim-ministru”, declara Dacian Cioloș. Sursa: YouTube/Mihai Alexandru Hash





Fără să-și pună multe întrebări, cu un CV impresionant, neimplicat politic, independentul Dacian Ciloș și guvernul său tehnocrat, format din 21 de miniștri, primeau girul parlamentului pe 17 noiembrie 2015. La momentul acela, Dacian Cioloş câştiga 186.000 de euro pe an, adică 15.000 de euro pe lună, ca şi comisar european. Ca premier a încasat 3.500 de euro pe lună.



„A fost așa cum vă spun cam o nebunie, pentru că în momente din astea nu prea ai timp să-ți pui întrebări”, mai declara Cioloș. (Sursa: YouTube/Mihai Alexandru Hash)

Cioloș și-a început mandatul de premier fără prea mare curaj, a pariat pe cooperarea partidelor, încercând să se pună bine cu toți. Dar nu a câștigat, iar asta a însemnat timp pierdut și amânarea reformelor cu câteva luni. Interesantă este relația pe care Dacian Cioloș o are cu Virgil Ardelean, fostul șef al serviciului secret al Ministerul Afacerilor Interne. Cioloș a declarat că Virgil Ardelean îi este rudă de gradul trei.



Ciolos s-a comportat ca un funcționar de carieră conștient că viitorul său stătea în mâinile politicienilor. Totuși, tehnocratul premier se lăuda că guvernul său a implementat peste 250 de măsuri. Transparența în instituțiile publice, redefinirea criteriilor de selecție în companiile de stat și reducerea birocrației au fost principalele realizări ale cabinetului tehnocrat Cioloș.



„Au crescut și investițiile, și cele străine și cele autohtone, a crescut numărul locurilor de muncă, inculisv în sectroul privat. am plătit peste 4 miliarde de euro din fonduri europene care au intrat în contul agricultorilor. am crescut și salariul minim în 2016 cu 200 de lei”, declara Dacian Cioloș, potrivit ProTv.ro.



Educația și Sănătatea au fost în centrul preocupărilor Executivului Cioloș. În timpul mandatului său a fost scandalul de proportii care a zguduit sistemul sanitar. Procurorii stabileau la începutul anului 2016 că Hexi Pharma livra către spitale dezinfectanți diluați. Cioloș a fost nevoit să gestioneze și scandalul tezelor de doctorat plagiate.

„Comisia Națională de Etică” a fost desființată de către membrii executivului Cioloș pentru că ar fi validat doctorate considerate falsuri grosolane. Până la finalul mandatului său de premier, Cioloș a schimbat 10 miniștri dintre cei 21.

Înainte de a-și încheia anul petrecut la Palatul Victoria, premierul a lansat „Platforma Cioloș”. România - 100 de zile ale schimbării. Platformă ce cuprindea zece principii ale unei guvernări pentru cetățeni și un „portofoliu de proiecte naționale" despre care Dacian Cioloș spunea că ar trebui continuate sau începute de guvernul care venea după el.

Jocul de glezne executat pe tușa politicii l-a scutit pe Cioloș de neplăceri în relația cu președintele Iohannis. Neutralitatea politică îi oferea atunci tehnocratului Cioloș avantajul de a rămâne eligibil pentru poziții înalte în stat. Dar, în decembrie 2017, fostul premier a anunțat că din Platforma România 100 se va desprinde un partid politic. Trei luni mai târziu, Cioloș punea bazele Mișcării România Împreună, dar înființarea acestei formațiuni a fost tergiversată în instanță, iar Cioloș a abandonat proiectul. Pe 15 decembrie 2018 prezenta, la Cluj-Napoca, un nou partid politic – PLUS, adică Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate. Două luni mai târziu, fostul premier devenea copreședinte al Alianței 2020 USR-PLUS alături de președintele USR, Dan Barna. Alianța l-a trimis pe Cioloș la Bruxelles cu un mandat de eurodeputat.