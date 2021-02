Consilierul judeţean Dana Maria Morăraş (PSD) i-a solicitat, joi, preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, să intervină la conducerea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) pentru a face mai eficientă activitatea de relaţii cu pacienţii cu COVID-19, după ce un reprezentant al instituţiei ar fi sunat-o pe mama sa, după ce aceasta a decedat.



"Doamna preşedintă, stimaţi colegi, eu nu sunt medic, dar am trecut prin experienţa groaznică de infecţie cu COVID toată familia, din păcate mama a şi decedat. Şi dacă tot aveţi întâlniri săptămânale cu conducerea DSP, aş avea şi eu o rugăminte, o solicitare. Nu ştiu ce se poate face acolo, dar în cazul nostru, pe mama au contactat-o, au încercat să o contacteze cei de la DSP după ce a decedat şi pe noi ne-a contactat în a şaptea zi. (...) Eu am fost sunată de DSP după o săptămână, mama după ce a decedat, pe urmă am avut o mare problemă să primim acele acte să dovedim la serviciu că am stat acasă", a reclamat consilierul Dana Maria Morăraş, joi, în timpul şedinţei ordinare de Consiliu Judeţean, scrie Agerpres.



Aceasta a cerut intervenţia preşedintelui CJ Sibiu, după ce aceasta a anunţat că are întâlniri săptămânale cu directorii spitalelor din subordine. Preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a precizat că nu are întâlniri cu cei din DSP.



Nu este prima dată când DSP Sibiu a sunat un pacient decedat de COVID-19. În luna noiembrie 2020, DSP a transmis public, scuze, faţă de familia unui sibian decedat de COVID-19, pe care, din greşeală, un angajat al DSP l-a sunat, după ce a murit bolnavul, să întrebe cum se simte acesta.