Politicienii din USR critică ceea ce chiar ei au negociat în PNRR: închiderea centralelor pe cărbune, decisă împreună cu Comisia Europeană în 2021! Concret, la capitolul energie, țara noastră și-a asumat în fața oficialilor să închidă mai multe centrale care folosesc cărbune, în următorii ani, pentru ca ulterior să primească bani europeni. În tot acest timp, statul român ar trebui să crească producția de energie electrică din surse regenerabile.

USR a negociat, însă, termene foarte scurte pentru renunțarea la centralele pe cărbune. Mai exact, acestea trebuie să se închidă începând chiar din 2022, iar până în 2032 ar trebui ca țara noastră să renunțe complet la ele. Asta deși partidul avea posibilitatea să protejeze sistemul energetic prin impunerea unor termene mai lungi, după 2030, așa cum au procedat alte state UE.

La doar un an de la acele negocieri, USR s-a răzgândit! Formațiunea politică vrea acum să salveze centralele pe cărbune. Ba mai mult, deputatul USR Cristina Prună a depus un proiect de lege pentru a salva producția de energie electrică pe bază de cărbune.

CUM S-A RĂZGÂNDIT USR CU PRIVIRE LA CENTRALELE PE CĂRBUNE

„Am depus împreună cu colegul Radu Miruţă o lege care prevede clar că nici o capacitate pe cărbune nu trebuie să dispară până nu apare o investiție nouă care să producă aceeaşi cantitate de energie.”, a declarat Cristina Prună, deputat USR.

În plus, USR-iștii critică o Ordonanță de Urgență a Guvernului care transpune în lege negocierile cu Comisia Europeană. Executivul a luat decizia de a respecta acordurile stabilite la nivel european negociate de USR, întrucât România ar risca să nu mai primească finanțare.



Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene, a explicat decizia executivului, în urmă cu o săptămână, la 14 decembrie: „Guvernul a definitivat cadrul legal pentru ceea ce înseamnă decarbonizare. Este vorba de utilizarea grupurilor energetice care trebuiau să fie scoase din funcțiune pana la sf anului, proceduri care permit trecerea lor in conservare așa cum am avut înțelegerea cu Comisia Europeană, și utilizarea lor pentru acoperirea situațiilor de dezechilibru existente pe piața de energie internă”.

În prezent, aproximativ 20% din energia electrică produsă în țara noastră este pe bază de cărbune. În următorii ani, toate statele UE vor trebui să renunțe la această producție, pentru a reduce poluarea.