Inițiativa SRI propune ca tinerii aleși de instituție să beneficieze de cazare și mâncare. Studenții ar urma să aibă statut de militar, însă programa pe care ar urma să o învețe este cea națională. Studenții SRI ar putea locui în cămine alături de ceilalți studenți ai facultăților civile și ar primi diplome la fel ca aceștia din urmă.



Printre instituțiile de învățământ superior din țară care au îmbrățișat deja colaborarea se numără Universitatea Ovidius din Constanța, care, prin intermediul Facultății de Matematică și Informatică ar urma să ofere patru locuri la buget în noul an universitar pentru cei care își doresc să urmeze o carieră în Servicii. Admiterea se va face doar pe bază de dosar. Informațiile au fost comunicate deja viitorilor studenți, printr-un comunicat postat cu mândrie pe site-ul Univrsității din Constanța. Totuși, Universitatea nu ar dispune încă de un protocol încheiat cu SRI pentru a începe școlarizarea studenților, scrie Europa Liberă. Chiar și așa, pe site-ul instituției apare și un anunț de angajare la SRI, destinat studenților aflați în an terminal sau celor care au absolvit deja.



Și Universitatea Transilvania din Brașov a publicat pe pagina sa de socializare ghidul candidatului SRI ideal, cu trimitere directă către site-ul Serviciului Român de Informații.



Pe de altă parte, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj a declarat pentru Europa Liberă că, deși a primit o cerere pentru a școlariza 6 viitori angajați SRI, așteaptă directivele Ministerului Educației înainte de a semna un acord cu Serviciul.



Ministerul Educației lasă, însă, la latidudinea universităților decizia de a școlariza sau nu viitorii ofițeri ai serviciului.



Universitatea București a fost printre primele unitați de învățământ care nu au mai așteptat o decizie de la Minister. Universitatea a încheiat încă de anul trecut un protocol cu Serviciul Român de Informații, act în urma căruia locurile Facultății de Matematică și Informatică urmează să fie suplimentate cu încă 11, special pentru SRI.



Acordul are o valabilitate de patru ani. Prin intermediul acestuia, Universitatea din București este obligată să asigure concursurile de admitere ale viitorilor ofițeri SRI și să le ofere dimplome la finalizarea studiilor.



Mulți profesori universitari nu văd cu ochi buni această colaborare cu SRI, având în vedere că Serviciul de Informații are deja propria Academie.



T: SRI, ACUZAT CĂ ÎȘI FACE PUBLICITATE PRIN FACULTĂȚILE CIVILE



Cadru didactic universitar, anonim



„SRI îşi spală imaginea prin instituţii de învăţământ superior civile. Nu ar fi problemă că şcolarizăm studenţi în beneficiul lor, dar mi se pare o declaraţie de forţă a SRI, iar instituţiile de învăţământ superior stau drepţi în faţa unui serviciu secret. Militarizăm tot? Mi se pare o afişare ostentativă.”



Un alt profesor universitar a declarat pentru Europa Liberă că inițiativa serviciului pare mai mult o campanie de imagine pentru actuala politică a instituției.



Serviciul Român de Informații a declarat pentru publicația citată că acest proiect de școlarizare a fost lansat deja de doi ani și că numărul de studenți școlarizat anual diferă în funcție de nevoile de la acel timp ale Serviciului. SRI nu a dorit să menționeze, însă, criteriile după care sunt alese viitoarele universități partenere.



Având în vedere că aceste parteneriate cu universitățile de civili sunt unice, Realitatea Plus a solicitat Serviciului Român de Informații să comunice de unde este inspirat acest model de program de școlarizare. Până la ora redactării acestui material nu am primit un răspuns.



Nu este prima inițiativă neobișnuită a Serviciului aflat sub conducerea lui Eduard Hellvig. Recent, instituția a început o serie de inverviuri cu angajații de seamă ai instituției, sub forma unui podcast.