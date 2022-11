Anca Alexandrescu, realizatoarea emisunii CULISELE STATULUI PARALEL a declarat că, dacă nu vor fi luate măsuri urgente, va face plângere penală direct către DNA.

De aproape două luni ridic aceste probleme în emisiune, probleme care se întâmplă în mandatul dumneavoastră, domnule Grindeanu! Nu aveți nicio vină pentru faptul că CNAIR a plătit 230.000 de euro pe lună, timp de zece ani, pentru afaceristul Dan Besciu, dar sunteți vinovat pentru ce se întâmplă în ultimul an de zile. S-a organizat o licitație pentru niște băieți deștepți, dar care nu dețin acte pentru așa ceva. Cei de la CNAIR au spus că licitația a fost pe bune. Eu am toate actele, dar nu există și această autorizație. CNAIR minte. Este vorba de înca 230 de milioane de euro. Ori veniți și explicați, ori puneți punct. Licitația din mandatul dumneavoastră este de 176 milioane de lei, plus TVA. Pentru că v- aț speriat, ați început să faceți proceduri. Ați trimis o scrisoare către Euroconstruct să vină să discutați despre accesul pe terenul respectiv. În această adresă, ca și în comunicatul mincinos din 4 noiembrie, ați spus că există autorizație în care titular este SC Ecomaster. Mințiți! Am făcut adrese către toate agențiile de mediu. De la Prahova am primit răspuns că Agenția pentru Protecția Mediului Prahova nu a emis aturozații pe raza județului. Agenția Fondului de Mediu Constanța n-ea spus că nu la ei trebuie să căutăm. Cei de la Fondul de Mediu spun că SC Ecomnaster are autorizație generală, dar care nu cuprinde decontaminarea. Dacă vor să ducă acele deșeuri din Timiș în Prahova, nu au autorizații sau instalație. Niște surse mi-au spus că vin cu un fel de invenție. Vor să plătească 30 de milioane de euro pentru o furăciune. Acolo trebuie decontaminat mercurul. Au găsit la AFM Constanța „trecere”, pentru că acea gașcă este băgată în mai multe firme. De ce refuză cei de la AFM Constanța si de la CNAIR să ne răspundă. Autorizațiile nu sunt pentru aceasta decontaminere. Este o minciună!

Domnul Grindeanu ar trebui să-i cheme și să-i întrebe ce au făcut. Vor arunca 30 de milioane de euro la gunoi. Dacă nu primesc răspuns, voi face direct plângere la DNA. E un furt de 30 de milioane de euro, vor face rău mediului și nouă. Este vorba despre 100.000 de tone de pământ contaminat cu mercur”, a declarat Anca Alexandrescu.

Alin Șerbănescu, purtător de Cuvânt CNAIR, spune că toate actele sunt în regulă și că autorizația pentru instalații mobile este dată pentru zona în care activează compania.

Și eu, ca și dvs, am intenția să lămurim această problemă în fața opiniei publice. Este foarte bine că Florea Dascălu a fost arestat. Cine fură, suportă consecințele. Cei care încalcă legea se duc la penitenciar. Am văzut că prezentați documente despre care spuneți că nu există. Acele documente autorizează tranzacția. Instalația este mobilă, a fost autorizată de AFM Constanța, este instalată în Prahova. O instalație mobilă poate fi autorizată acolo unde își are sediul. Noi avem la dosar toate autorizațiile, dar este firesc să le cereți și firmelor. Ani de zile nimeni nu a făcut nimeni nicio emisiune despre acest subiect. Întrebare este de ce chiar acum intră în panică cineva că un teren se decontaminează. Licitația e făcută în anul 2021, a inceput în 2021”, a declarat reprezentantul CNAIR.