Realitatea PLUS

„O să avem o discuție, luni, cu Ciprian pe această temă. Le spun tuturor politicienilor, inclusiv lui Ciprian Ciucu – nimeni nu a câștigat niciodată războiul cu presa, indiferent cât a fost de puternic. Presa e necesară într-o democrație, nu există democrație fără presă. Presa e a patra putere în stat, forța ei ajunge să fie top 2 sau top 3 putere în stat.

Niciodata, chiar dacă uneori nu ne convine ce spune presa, asta nu înseamnă că trebuie să te gândești la acțiuni prin care presa ar trebui pusă la punct sau ar trebui călcată pe cap. Genul acesta de acțiune e una care dovedește că încă avem lacune la învățarea actului democractic în această țară.

Pot să spun că PNL nu va susține niciodată că trebuie să existe acțiuni de intimidare sau de presiune asupra instituțiilor de presă. Poate eu ințeleg mai ușor asta, pentru că am fost în presă. Poate că uneori am fost extrem de dur, poate uneori am fost nedrept din neștiință, sau luat de val, dar cert este că nu s-au întâmplat lucruri...

Ideea este că presiunile nu au dus la nimic bun. Reacția presei este absolut normală, de autoapărare. Trebuie să înțelegem că fără presă nu putem comunica, presa este acea curea de tranzicție care se asigură că informația ta ajunge la marea masă, la cetățean. Poziția PNL este de a respecta presa”, a precizat Rareș Bogdan, la Realitatea PLUS.