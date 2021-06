Ovidiu Tender a vorbit în partea a doua a interviului acordat jurnalistei Anca Alexandrescu despre legăturile sale cu greii din PDL dar și despre relațiile pe care le avea cu "serviciile". În plus, omul de afaceri a vorbit și despre averea sa.

Anca Alexandrescu: Cu președintele Traian Băsescu vă cunoșteați?

Ovidiu Tender - O singură dată m-am întâlnit cu el la Viena când era primar general

A.A. - Deci cât a fost președinte nu l-ați întâlnit?

O.T. - Nu,nu.

AA. - Pe Elena Udrea o cunoașteți?

O.T. - O cunoșteam de la începutul anilor 2000 când era prietenă cu Narcisa Georgescu... și la o petrecere organizată de Narcisa venea și Elena cu Dorin … pe urmă pe Dorin.. era șef de cârciumă la "trei cocoși", fundația colegiului de apărare din Herăstrău.. unde era toată lumea.

A.A - Pe domnii Maior și Coldea cum i-ați întâlnit și cum ați stat la masă cu ei?

O.T. - Cu Maior am avut relații foarte bune.. din 2004 când nu am mai fost la modă nu am mai avut..

A.A - De ce? că aveați foarte mulți bani?

O.T. - E adevărat. Vedeți, eu ce fac fac din pasiune nu pentru bani .. că bani am avut suficienți de mulți

A.A - Ce avere aveți?

O.T. - E foarte greu să faci evaluări, este imposibil.

