EMIL BOC a intrat în politică la începutul anilor 2000 și nu dă semne că s-ar retrage prea curând. A fost deputat din partea Partidului Democrat, apoi a devenit președinte PDL și primar al orașului Cluj-Napoca. În anul 2008, Boc a lăsat ”inima Transilvaniei” pentru Palatul Victoria. Cabinetul condus de acesta era inițial bazat pe o coaliție PSD-PDL care a rezistat mai puțin de un an, fiind demis prin moțiune de cenzură. Chiar și cu întregul său cabinet demis, Boc rămâne în fruntea guvernului ca premier interimar, iar după ce Traian Băsescu câștigă alegerile prezidențiale, este repus în funcție cu drepturi depline. De altfel, fostul președinte este poate cel care l-a descris cel mai bine, în doar câteva cuvinte: "Despre Emil Boc s-au scris foarte multe și de multe ori umilitor pentru amândoi. ce vreau să știți este că am fost doi parteneri extraordinari!"



Parteneriatul Boc-Băsescu a fost extraordinar pentru oricine, mai puțin pentru România. În timpu guvernării sale Boc a interzis cumularea pensiei cu salariul pentru angajații statului, pensii și salarii pe care oricum le-a redus masiv. O altă „reușită” a guvernării Boc a fost înglodarea României în datorii fără precedent, în special prin împrumuturile pe care țara noastră le-a luat de la Fondul Monetar Internațional. De asemenea, austeritatea impusă în perioada în care Emil Boc a fost la guvernare a tăbăcit România și a fost privită cu uimire și de către comunitatea internațională, multă lume considerând-o cea mai rea perioadă prin care a trecut țara noastră după revoluția din 1989.



Boc a demisionat în 2012, în urma protestelor de stradă pro-Raed Arafat. După toată susținerea primită la fiecare pas din partea lui Băsescu și a PDL-ului, Emil Boc s-a întors la Primăria Clujului dar, de data asta, pe listele PNL. Totuși, unele scandaluri în care a fost implicat în perioada în care era premierul României îl urmăresc și acum.



Iubita fostului șef al DIPI, Gelu Olteanu, a fost recent condamnată la trei ani de închisoare cu executare. Femeia este acuzată că a primit un milion de euro ca să intervină pe lângă Emil Boc pentru atribuirea licențelor Microsoft, pe care acesta refuza în acea perioadă să le semneze.



„Oamenii de afaceri Claudiu Florică şi Dinu Pescariu, interesaţi de încheierea contractului pentru achiziţia licenţelor IT, au început să caute persoane care l-ar putea influenţa pe Emil Boc să semneze documentul. Aşa au ajuns la Vanessa Amal Youness, care locuia în acelaşi bloc cu premierul Boc şi care se lăuda că poate influenţa decizia premierului în schimbul unei sume de un milion de euro.”, sursă Adevărul.

Ancheta a scos la iveală faptul că licențele au fost până la urmă aprobate de Guvern, dar nu s-a putut găsi vreo dovadă că Boc a fost influențat de Vanessa Youness în luarea deciziei. Totuși, la perchezițile făcute la locuința Vanessei a fost găsit un tratat de Medicină de urgență, primit de Boc cu ocazia unei vizite la SMURD București.



„Am primit în decursul funcţiei de prim-ministru foarte multe cărţi, albume, reviste care îmi erau acordate cu diverse ocazii. În momentul când m-am mutat la Cluj, după câştigarea alegerilor locale din 2012 şi am eliberat şi apartamentul din Bucureşti, ştiu că am lăsat o cutie de cărţi şi reviste, în scara blocului, deoarece nu erau de strictă specialitate juridică sau politologică, lucrări care mă interesau în mod special.”, declara Emil Boc.



Fostul premier a mai declarat, în aceeași perioadă, că a cunoscut-o pe Vanessa Amal Youness din întâmplare, în jurul anului 2009-2010, în timp ce era premierul României, în curtea blocului în care locuia. Femeia l-ar fi abordat doar pentru că fusese diagnosticată cu o boală gravă și avea nevoie de ajutorul lui, ca să ajungă la un medic de specialitate.



Un alt traseist politic care a devenit un fan înfocat al lui Florin Cîțu este fostul șef al filialei PSD Călărași, CIPRIAN PANDEA. Atât el, cât și tatăl său, care ocupă fucția de primar într-o localitate din Călărași, au trecut de la PSD la PNL, același PNL pe care acum câțiva ani îl criticau aspru.



„PNL nu mai este un partid liberal de când a început să creadă că va câștiga alegerile cu ajutorul instituțiilor de forță, iar de astăzi nu mai este partid național deoarece a pus interesele partinice deasupra interesului de stabilitate a României!,” afirma Pandea în vremea în care nu-și descoperise simpatiile liberale.



De-a lungul timpului, Ciprian Pandea a ocupat mai multe funcții în guvernele PSD. Înainte să schimbe afilierea politică, Ciprian Pandea era un susținător înfocat al Vioricăi Dăncilă și una dintre vocile care l-au criticat aspru pe Ludovic Orban pentru plângerea penală pe care a depus-o împotriva lui Dăncilă în perioada în care aceasta era primul ministru al României.



Absolvent al facultății de Teologie, Pandea a înțeles foarte bine ce înseamnă conceptul trădării, concept pe care l-a tot aplicat pe parcursul carierei sale politice. El s-a numărat printre cei care au semnat scrisoarea anti-Dragnea concepută de trioul Stănescu-Firea-Țuțuianu.





Și RAREȘ BOGDAN se numără printre cei care îl susțin acum pe Cîțu. Fostul realizator tv a fost curtat ani de zile de partidele politice. În 2012 PDL i-a oferit funcția de purtător de cuvânt în Guvernul Boc. În aceeași perioadă, filiala PNL Cluj i-a propus să candideze pe listele sale pentru un loc în Parlamentul României. Rareș Bogdan a refuzat ambele partide, dar nu a rezistat nominalizării de la finalul anului 2013, când i s-a oferit conducerea Televiziunii Române, după plecarea din funcție a lui Claudiu Săftoiu.



Intrarea în viața politică și prieteniile cu oameni de afaceri controversați i-au schimbat viziunea fostului realizator tv. Omul care în trecut milita pentru respectarea legilor de către toți cetățenii și care spunea sus și tare că nimeni nu este mai presus de lege a fost surprins în concedii de lux alături de omul de afaceri Călin Mitică, anchetat de DNA pentru dare de mită și spălare de bani.



”Rareș Bogdan este cea mai grosolană făcătură politică a valului adus de puterea liberală. În România, urlă ca trenul pe seama corupției din „ciuma roșie”, iar în timpul liber petrece ca nababul pe Coasta de Azur, în Italia sau în Turcia,” declara jurnalistul Cornel Nistorescu pentru inpolitics.ro.



Tot alături de Călin Mitică, Rareș Bogdan a încălcat legea în perioada pandemiei. În perioada în care toată România se supunea restricților impuse de pandemia de coronavirus, Rareș Bogdan participa alături de Daniel Metz și Matei Miko, la petrecerea cu peste 100 de invitați a lui Mitică. Nici prietenia sa cu Edward Helvig nu a avut un impact benefic asupra reputației sale.



”O bună bucată de vreme, Rareș Bogdan și-a făcut vacanțele în Italia, cele mai multe cu Octavian Hoandră și Călin Mitică. Din cînd în cînd, se mai lipea și Eduard Hellvig. De cînd Rareș Bogdan a devenit important în PNL și s-a agățat de Parlamentul European, Papagalul galben, cum îi zic unii, a devenit personajul vedetă al petrecerilor de pe Coasta de Azur. În jurul său, a rămas Călin Mitică, patronul de la Remar 16 februarie, vărul lui Gruia Stoia de la GFR. Calin Mitică este un sponsor tradițional al personajului. El este la rîndul său „sponsorizat” cu multe contracte acordate pe bază de ordin de la București (adică, de la SRI). La chefurile Papagalului galben s-au adăugat Michele Nusco și Alin Niculae. Michele Nusco este fiul lui Mario Nusco- Felice, președintele grupului Nusco. Italianul a cumpărat, imediat după anii 90, fabrica de mobilă Pipera și s-a extins spectaculos în imobiliare. Michele Nusco, cel care conduce Nusco Imobiliare, s-a imprietenit cu Rareș Bogdan. Se au ca frații. Mai nou, Rareș Bogdan este, din ce în ce mai des, pe la grupul Nusco din Pipera. Un alt personaj, tot de mare anvergură financiară în petrol și în imobiliare (peste 20 de proiecte), este petrolistul Alin Niculae, patronul de la Oscar Downstream. Alin Niculae este deținătorul unui iaht de lux la bordul căruia se țin, din cînd în cînd, petrecerile acestui nou grup de personaje romanești. În jurul lui Rareș Bogdan- Michele Nusco-Alin Niculae și Călin Mitică se aduna alți 20-30 de chibiți și fluturași de lampă ai petrecerilor de la Saint Tropez, Bodrum și San Benedetto”, a relatat același Cornel Nistorescu..



Fostul realizator tv a fost aspru criticat pentru că îi purta de mult sâmbetele lui Orban. Chiar dacă Rareș Bogdan se bucura de un val de simpatie uriaș în momentul în care a intrat în PNL, în special din partea românilor din diaspora, alegerile pe care le-a făcut de atunci l-au costat scump în ceea ce privește popularitea. Acesta a vrut să devină primarul capitalei, din partea PNL, și chiar premier. Nu s-a întâmpat... nici una, nici alta.



ALINA GORGHIU, absolventă a mai multor facultăți, este femeia-minune care a reușit să facă simultan un doctorat, consiliere, un mandat de deputat și muncă în sectorul privat. Mândră deținătoare a unui CV înflorit, Gorgiu este una dintre vocile puternice din PNL. Aceeași voce care la alegerile din 2016 a condus PNL-ul spre un rezultat dezastruos.



După același model al Elenei Udrea, și Gorghiu a fost susținută de un președinte. Susținerea de care s-a bucurat din partea lui Iohannis i-a adus și funcția de președinte al Partidului Național Liberal.



Gorghiu s-a delimitat de contractele pe care casa de avocatură din care a făcut parte le-ar fi avut cu statul, spunând că ea s-a retras în 2007. Fostul președinte PNL a omis însă să spună că societatea de avocați la care a fost asociată a primit contracte de la AVAS în perioada în care ea ocupa funcția de consilier al președintelui instituției, Teodor Atanasiu.



Fiind atât de veche în partid, Alina Gorghiu i-a răspuns agresiv lui Orban în momentul în care acesta a criticat echipa lu Cîțu, din care face și ea parte, spunând că nu se poate vorbi de un suflu nou în cazul anumitor persoane.



"Suflu nou și modern înseamnă să ai curajul de a demisiona când pierzi parlamentarele," i-a transmis Gorghiu celui care îi este, încă, șef de partid.



Cu un suflu nou sau nu, Alina Gorgiu a încercat să-și scape fostul iubit, pe Bogdan Olteanu, de executarea sentinței de 7 ani de închisoare pentru că a dat șpagă. Așa că Gorghiu a inițiat un proiect de lege care schimba condițiile arestării la domiciliu, proiect care a și fost adoptat de senat.



La fel ca fostul său iubit, și fostul soț, bancherul Lucian Isar aspira la o funcție de conducere în cadrul BNR. Cei doi au divorțat, cel puțin pe hârtie, iar motivul despărțirii ar fi reprezentat de datoriile de sute de mii de euro pe care le are Isar.



HUBERT THUMA ocupă în acest moment funcția de președinte al Consiliului județean Ilfov. În 2014 însă, fostul deputat PNL a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție. În 2017 acesta a fost ales preșeedinte al filialei PNL Ilfov, funcție pe care a câștigat-o detașat, din moment ce a fost singurul candidat. În acea perioadă Thuma declara că alegerile, și implicit alegerea lui în fruntea filialei PNL Ilfov au respectat criterile de integritate ale partidului.

Acum „fratele” Robert Sighiartău susține că Thuma este un om reabilitat. Totuși, cât de mult înseamnă asta pentru un partid în care un om condamnat pentru corupție mai este lăsat să candideze ?