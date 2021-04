Fostul procuror Mircea Negulescu susține că șeful CJ Prahova ia decizii în detrimentul cetățenilor și în interes personal.

„Când Iulian Dumitrescu a fost ales democratic drept președinte al Consiliului Judțean Prahova, am fost convins că s-a terminat cu baroniada la nivel de județ. Din păcate, istoria se repetă! Am convigerea că fostul președinte al CJ Mircea Cosma a fost pistol cu apă.

Domnul Iulian Dumitrescu are de răspuns la numeroase întrebari. De la alegerea sa în funcția de președinte al CJ Prahova, are de răspuns dacă activitatea sa este în interesul public sau personal. La nivelul CJ Prahova este o direcție de baza unde sunt angajați aproximativ 100 de oameni. Există o decizie orin care s-a hotarat externalizarea serviciului, care, la prima vedere, pare să fie o reducere a cheltuielilor. Problema e că, în loc să lase lumea fără loc de munca, ar fi trebuit să caute și să afle că firma de pază deținută de familia Cosma are contracte cu toate instituțiile publice din județ. Am informații că Iulian Dumitrescu a externalizat acest serviciu în favoareafirmelor deținute de familia Cosma”, spune Negulescu.

Mircea Negulescu mai aduce în discuție și cazul unei firme, trimisă în judecată de el, dar care a reușit să obțină contracte avantajoase cu statul.

„De asemenea, o societate comercială, care era o firmă de casă a familiei Cosma, trimisă de mine în judecată, a câștigat un contract pe fonduri europene pe o sumă considerabilă pentru asfaltarea a 46 de kilometri de drum județean. Apare acolo și o firmă din Bulgaria, în asociere cu cea a familiei Cosma, în detrimentul unor companii românești. Domnul Iulian Dumitrescu ar trebui să ne spună legătura dintre Eurogrup DG și Carscontruction București și ce legatură are cetățeanul albanez Armando Licori cu cele două firme. Există și în spațiul public informații despre societatea comericală care a fost a lui Dumitrescu”, spune fostul procuror.

Coordonatorul Realitateadinjustitie.net este ferm convins că afacerile șefului CJ vor ieși, până la urmă, la suprafață, iar instituțiile statului vor investiga situația în care se află șeful CJ Prahova.

„Sunt multe aspecte pe care Iulian Dumitrescu trebuie să le facă publice. Am informațiile de la cetățeni din Prahova. Șeful CJ trebuie să clarificecum a câștigat societatea Drumconcept SRL o licitație de reparații ale unor drumuri din județ. Lipsa de transparență în administrarea județului îmi lasă suspiciunea că domnul Dumitrescu are un comportament de baron. Totuși, sunt convins că Iulian Dumitrescu va răspunde tuturor întrebărilor mele jurnalistice, iar organele statului vor investiga stiuați”, conchide Mircea Negulescu.