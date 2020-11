„Culisele statului paralel” | LISTA pilelor baronilor locali, păpușarii instituțiilor-cheie din județe

Vă cer votul promițând lapte și miere. Când ajung la putere incepe însă targuiala. Mai tine cineva cont de ce am votat? De ce am ajuns sa avem sefi de spital de la pompe funebre, sefi in administratia centrala si locala de la coafeze până la fotomodele? Lupta pentru procente ale baronilor locali inseamnă de fapt o luptă pentru functii. Șef la DSP, șef la Inspectoratul școlar, sef la Spitalul judetean. Doar asa se poate stapani un județ. Când procentele sunt mari, pretentiile cresc! Secretari de stat, ministri, sefi de Agentii, secretare, consilieri, amante, rude promovate peste noapte. Iar târguiala se face pe voturile noastre. Realitatea PLUS prezintă în emisiunea „Culisele statului paralel” de marți seară o listă cu astfel de personaje, numite politic, fără să conteze criteriile de performanță, studiile în domeniu sau experiența.

