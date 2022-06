Mai întâi că nu ştim cine a scris aceste proiecte care nici măcar nu sunt proiecte de legi, dacă nu sunt scrise de cel care are drept de iniţiativă legislativă şi că o chestiune atât de simplă – cine le-a scris, cine le-a emis”, spune Morar.



În Constituţie este foarte clar cine are drept de iniţiativă legislativă, spune Daniel Morar. Și anume Guvernul, senatorii și deputații sau cetățenii.

„Vor să fie autori, să aibă iniţiativă legislativă. Nu o au şi nici n-o pot avea în condiţiile actualei Constituţii. Vor să iasă de sub control parlamentar. Nu se poate pentru că este o prevedere expresă în Constituţie care spune că sunt sub control parlamentar”, a mai spus Daniel Mora.

Fostul judecător CCR care este şi fost şef DNA şi fost şef al Ministerului Public este de părere că nici imunităţile serviciilor de informaţii nu îşi au locul în legislaţie.

„Mulţi au adus în discuţie în această perioadă şi în perioada anterioară de faptul că dacă judecătorii CCR au imunitate este posibil să aibă oricine, orice funcţionar al statului. E o diferenţă ca de la cer la pământ. Judecătorii CCR sunt 9. Ei sunt numiţi pe mandate de 9 ani. Ori, serviciile de informaţii au mii, zeci de mii de oameni şi nu se poate pune problema asta. Adică trebuie să justifici foarte bine de ce îi acorzi imunitate, ce pierzi neavând imunitate”, a declarat fostul judecător.

Fostul şef DNA susţine că niciun control parlamentar eficient al serviciilor secrete nu poate fi făcut fără aportul lor.



„Un control real parlamentar asupra serviciilor secrete nu poate fi făcut fără concursul acestora sau fără mecanisme drastice de pedepsire atunci când ei spun minciuni sau nu spun – că vorbeam de acţiune şi omisiune. Deci serviciile secrete care nu colaborează propriu zis cu Parlamentul, cu organismul, forul care le controlează, paralizează de fapt orice control. Fac controlul inefectiv”, consideră Morar.

Fostul şef al Ministerului Public a fost mirat de faptul că vârful puterii din România s-a declarat revoltat de apariţia draft-urilor cu Legile Securității în presă, şi nu de faptul că acestea există sau ceea ce scrie în ele.