Mai mult, conform acelorași note interne de inspecție ale CNAIR din 2020, 2021 și 2022, antreprenorul, cu complicitatea companiei, la Podul de la Brăila, cel mai mare obiectiv de investiții de acest fel din România, acceptă lucrări de slabă calitate. Potrivit unui document exclusiv obținut de Realitatea Plus,



"S-au constatat infiltrații locale în interiorul blocurilor de ancorare și nu este asigurată scurgerea apelor pe toate sectoarele de drum aflate în execuție. Mai mult, apa băltește în zona platformei. Pe lângă asta, s-au găsit degradări la taluzurile de rambleu ale drumului principal sub formă de șiroiri și ravenări și au fost constatate infiltrații în peretele perimetral al blocurilor de ancorare și infiltrații la blocul de ancorare", se spune în documentul prezentat de Realitatea Plus.

DOCUMENTUL INTEGRAL





Așadar, un pod care s-a licitat pentru suma de 500 de milioane de euro, va ajunge să ne coste un miliard de euro pentru că a fost executat în bătaie de joc de către antreprenor cu aprobarea tacită a CNAIR. Ca o comparație, un pod de 4 ori mai mare din Turcia, cunoscut ca "Podul Canakkale 1915", lung de 4,6 km şi cu o distanţă de 2 kilometri între cei doi piloni, a costat doar 2,5 miliarde de euro.

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a lansat un apel și către procurorii DNA "să se ducă să cerceteze la CNAIR, pentru că acolo au fost făcute denunțuri, să-l întrebe pe directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care este pupilul lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, pentru că este vorba de poduri, este vorba de siguranța atât oameni".

60% DIN PODURILE GESTIONATE DIN CNAIR SUNT VECHI DE PESTE 40 DE ANI

În administrarea CNAIR sunt 4.465 de poduri și 10 tuneluri rutiere, se arată în documenteke interne emise recent. Aproximativ 60% dintre podurile de pe rețeaua națională au o durată de exploatare de peste 40 de ani. 1.634 de poduri sunt în clasa a III-a, adică satisfăcătoare, 707 în clasa a IV-a, ceea ce înseamnă nesatisfăcătoare, iar 62 de poduri fac parte din clasa a V-a, adică starea lor este una foarte proastă.

Anual, 5% din totalul acestor poduri trec dintr-o clasă tehnică superioară într-o clasă tehnică imediat inferioară, pentru că nu este asigurată suma de circa 30 de milioane de euro anual pentru întreținerea acestora. Iar toți responsabilii își pasează vina de la unii la alții, în timp ce o catastrofă de proporții poate avea loc oricând pe drumurile publice din România!



De fapt, nici nu trebuie să ne mirăm că starea podurilor din țara noastră este catastrofală. Chiar reprezentanții CNAIR, cu bună știință, au recepționat podurile de pe Varianta de Ocolire Satu Mare direct în clasa a II-a, o clasă ce le cataloghează drept bune, aceste construcții fiind noi, conform unui raport al CESTRIN, unitate specializată tehnic din CNAIR. Bătaia de joc și iresponsabilitatea față de banul public și de interesul general sunt la ordinea zilei în compania de drumuri, cu consecințe extrem de grave asupra oamenilor care le traversează, dar și al salariaților CNAIR!