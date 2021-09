Liberalul a acuzat și că mai mulți membri din tabăra lui Cîțu și-au fotografiat votul, printre aceștia aflându-se și fostul ministru de Interne Marcel Vela.

Cristian Opriș a mai spus că tabăra lui Cîțu ”s-a bătut” pentru a ocupa locurile din primul rând.

”Ce a fost ieri acolo nici nu o pot numi mascaradă, a fost o fraudă generalizată. Ministrul de Interne, care este și al Justiției, a stat la cabinele de vot și a verificat dacă s-a votat cu premierul Cîțu... Am fost nevoit să chem paza. Cred că asemenea practici i-ar face invidioși și pe Ana Pauker, și pe Gheorghiu Dej.

Era un grup de trei tineri corpolenți care așteptau lângă cabinele de vot. Fiind în organizare și ocupându-mă ca cei care voiau să controleze voturile să nu facă acest lucru - eram observator - i-am întrebat dacă au votat și i-am poftit afară. Mi-au spus că nu au votat, dar că așteaptă pe cineva, pe niște membri. Nu au vrut să iasă și am chemat paza. Au venit patru băieți de la pază, nu i-am urmărit foarte atent, urmăream procesul electoral. Cei trei le-au arătat celor de la pază ceva și, pentru că am văzut că aceștia au plecat, i-am chemat înapoi. Atunci m-a prins cineva de mână și, când m-am întors, era ministrul de Interne.

Acei trei domni nu erau acolo ca să-l păzească pe ministru, ci ca să controleze votul. Ministrul de Interne m-a întrebat ce se întâmplă și l-am rugat să le spună el, pentru că are mai multă autoritate, să iasă din sală.

Cei de la pază au fost aduși de echipa lui Cîțu, așa am dedus eu, și veneau la noi să ne ia telefoanele dacă vedeau că le folosim. Mi-au spus că sunt agitator și instigator. Aceste termene sunt folosite de către cei din sistem.

Ministrul de Interne le-a făcut semn, s-au îndepărtat și l-am rugat și pe el să părăsească zona. A plecat, dar după câteva minute iar m-am trezit cu dumnealui lângă cabinele de vot. S-a întâmplat asta de trei ori, până când am chemat presa”, a povestit liberalul.