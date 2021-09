Realitatea Plus

Nazare a subliniat că premierul nu a ținut cont de recomandările sale făcute în calitate de ministru al Finanțelor în niciunul dintre cele două cazuri.

”Au fost două întâlniri la Guvern, am avut o discuție cu premierul în care am transmis că există un risc asupra prețului și asupra inflației. Am avut o conversație telefonică. Era undeva în perioada aprobării bugetului.

E vorba de prognoze, estimări...dar i-am spus că această liberalizare ar putea avea efecte pe inflație”, a declarat fostul ministru.

În ceea ce privește achiziționarea vaccinurilor anti-Covid, Nazare a precizat că și-a exprimat rezervele privind justificarea acestor cheltuieli, de la un punct.

”Actele normative care privesc aceste contracte sunt confidențiale.

Am avut divergențe în mai multe ședințe de guvern pe această temă. Am avut rezerve și în privința justificării acestor cheltuil de la un punct încolo.

Premierul nu a ținut cont de poziția mea. Toți miniștrii știu despre ele, inclusiv partenerii de coaliție”, a mai dezvăluit fostul ministru al Finanțelor.