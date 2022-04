"S-au dus la Bruxelles sa discute oameni care nu aveau habar, in special Ghinea, care era la vremea acea. Romania nu are o problema cu rezerva de apa. De aceea noua ni s-a refuzat programul de irigatii care se baza in special pe programul Siret- Baragat si a fost trimsi acasa acel program pentru ca suntem incapabili sa intelegem modernizarea. Noi am ratat. O noua strategie privind irigatiile in toata tara e obligatorie si, din cate, stiu, guvernul se gandeste la ea.

Este importanta dezvoltarea unei industrii alimentare performante. Romania nu are un produs de sere hidroponice stiu ca nu sunt bio, dar avem posibilitatea sa avem doua productii pe an. Nu mai trebuie sa luam toate produsele toamna si iarna din zona de sud a Africii, putem sa le facem la noi.

Suntem obligati sa avem o continuitate in strategii. Romania, in 30 de ani, a avut doar doua strategii: aderarea la NATO si aderarea la UE. S-a intamplat. Iata ca atunci cand toti romanii am vrut ceva s-a intamplat", arătat Mitrea.

Intrebat ce ne impiedica sa facem acum un plan de tara, el a raspuns: "Nu stiu. Parca suntem nebuni".

"Avem aceasta boala: a facut X. Nu exista oameni care au facut numai bine sau care au facut numai rau", a adaugat Mitrea.

Intrebat daca acuzatiile lansate in spatiul public ar putea sta in sptele lipsei unui plan de tara: "Nu doar rusii au interes in aceasta zona, toate tarile au. E evident ca Romania din punct de vedere strategic este importanta. Nu doar rusii au, ci si americanii. Toti spun ca suntem o tara saraca. Nu suntem o tara chiar asa de saraca. Poporul are foarte multe defecte, dar si acteva calitati. E foarte inventiv".

Referitor la gaze, Miron Mitrea a atras atentia asupra faptului ca se scot acum la licitatie niste perimetre. "Daca te uiti la conditii, te iei cu mainile de cap", spune consultantul politic. Acesta si-a argumentat afirmatia, spunand: "Toate utilajele trebuie sa fie moderne. Sunt acelasi firme acre au forat toate sondele romanesti. Vreti sa le dam la oparte ca sa vina cine sa foreze?"