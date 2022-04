Consultantul politic a comentat sondajul CURS realizat la comanda PNL și dat publicității săptămâna aceasta care spune, printre altele, că românii sunt mai îngrijorați de prețuri decât de război, dar și că guvernarea PNL a fost mai catastrofala decât PSD.

"Nu e un sondaj oarece. 2700 repondenti, peste 18 ani, fata in fata - foarte rar in ziua de azi, la domiciliul respondentilor - foarte multa munca. De obicei sondajele sunt pe 900 respondenti, la telefon si pe un esantion aleatoriu, ceea ce insemna ca nu pot sa vad ce gandesc femeile, barabtii etc. Asta e un sondaj care presupune foarte multa munca, facut pe multi bani. Nu spun ca atunci cand s-au facut retusurile finale nu s-a umbat pe ici, pe colo. Asta se face mereu, sunt lucruri subiective, de obicei nu foarte mult. Si alea sunt valabile, dar experienta arata ca in cazul acelora e greu sa verifici. Prin sondajul asta PNL vrea sa isi defineasca strategia pana in 2024. Nu e unul la intamplare.

Din experienta mea, la PNL au fost mereu cele mai bune sondaje. Platite, secrete, pe 42.000 de cetateni, prin 2016, reprezentativ pe toate judetele si orasele...

Un sondaj degeaba spune ca mergi intr-o directie proasta, daca nu poti lua masuri. Revenind, acesta e un sondaj foarte serios, scump, arata ca a inceput strategia pentru perioada politica care ne asteapta.

Strategii PNL au stiut ca e nevoie de pregatire partid pentru 2024, incep sa redefineasca niste directii. Un lucru sare in ochi. Din acest sondaj se vede ca populatia Romaniei are asteptari foarte mici, foarte joase pentru ca sunt speriati de razboi, de preturi. Oamenii sunt ingrijorati si ei aua steptari foarte mici. Nu au incredere in clasa politica. Le e frica de pretreturi - 53%. E imens. Le e frica de saracie.

Cei care stiu sa citeasca un astfel de sondaj, concluzia e clara - nu e nevoie sa faci foarte mult ac sa multumesti. trebuie sa faci ceva, pozitiv, sa te duci intr-o directie. Se vede clar saptamana asta cums e aseaza partididele pe tabla de joc. Principala tinta e electoratul de nehotarati,d e 50%. AUR cade, vedeta politicii rom, odata cu razboiul din Ucraina si cu apropierea intre Rusia si AUR nu mai vad sa isi revina, USR - uite ce a facut Drula cuma iesit sa atace in dreapta si stanga. Mai au un singur politician aclo,s e numeste Nasui. USR si el s-a tocit".

Intrebat ce ar trebui sa faca PNL cu aceaste informatii din sondajul dat publicitatii zilele trecute, el a raspuns: "PNL si PSD si-au impartit electoratul. PSD vine cu masuri sociale, el stie sigur ca e nevoie si de masuri economice, dar le lasa la PNL. Vorbeste de ele...

Electoratul PSD sa vada ca partidul lui merge cu masurile sociale in fata, iar cel al PNL sa vad ca partidul lui merge cu masurile economice in fata. Si e bine asa, bravo lor".

Referitor la declaratia lui Marcel Ciolacu, care a spuns, pe 15 aprilie, ca nu este interesat de functia de presedinte al Romaniei, Mitrea a spus: "Odata selectat un candidat pe care partidul se va bucura sa il sprijine, sistemul de alegere, votului, la judet de judet, este o treaba extraordinara sa mergi cu alegeri de jos si sa deschizi partidul. El nu poate spune cu mana cu inima <<Eu nu am sa candidez>>, ar da prost in partid, dar mai sunt si doi ani pana atunci".

La capitolul increderea, romanii au desemnat, potrivit sondajului CURS, in ordine, institutiile urmatoare: Biserica, Armata, Primariile, Mass Media, BNR, Guvernul, Presedintia, Parlamentul, partidele. Miron Mitrea a comentat acest lucru astfel: "Prezenta foarte joasa a presei si a Presedintiei - aceste doua lucruri nu sunt normale. Aici poate ca s-au vazut clar interventiile lui Iohannis. A tras niste necastigatoare cu Ludovic, cu Citu...".

Cat priveste pachetul cu masurile sociale adoptat de Guvern, respectiv ajutoarele sociale pentru nevoiasi, Miron Mitrea a precizat ca aceste masuri "unt bune, dar nu trebuie sa exageram".

"Partea economica din primele masuri se duce in rezolvarea unor necazuri aparute in economie care au aparut din cauza cresterii preturilor in energie si in rest. Referitor la investitii, tot ceea ce se cumpara este o investitie. Cei 60% de care vorbeste Burduja pot fi priviti din 2 unghiuri: cresterea preturilor a facut ca toate executii sa sara din grafic. De fapt, Guvernul isi da lui bani ca sa poata sa deblocheze niste investitii in curs. Banii care s-au dat saptamana trecuta sunt pentru social si bani pentru iesirea din impas a firmelor si a celor care au investitii cu statul.

Oportunismul nu e un defect. Faptul ca raboiul creaza un mare necaz, el creaza si oportunitati. Oricat de cinic ar parea. Firmele care lucreaza in zona de razboi au o problema. Tarile destepte trebuie sa exploateze aceasta oportunitate", a aratat consultantul politic.