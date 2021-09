Consultantul politic i-a acuzat pe liberali de lașitate și pe președintele Klaus Iohannis că a încălcat Constituția.

”Gestiunea proastă a fricii am văzut-o în multe partide, și în PSD au fost multe momente în care m-am trezit singur vorbind împotriva unui lider. Să ajungi în situația să ai un Congres, după trei luni în care partidul a fost făcut praf, și acolo să nu fie niciunul care să spună ”Cum facem Congres cu 5.000 de oameni, când Bucureștiul e în scenariul roșu? Cum să ne asculte românii?!...”

Nu am văzut așa ciocoism cum am văzut la Cîțu și Iohannis niciodată.

Cîțu ne-a arătat că e narcisist și arogant, dar ieri ( la Congres - n.red) au fost ciocoi.

Iohannis a încălcat Constituția evident și brutal participând la Congresul PNL. Nu are voie să se amestece în viața unui partid politic, dar nu le pasă.

Cîțu explică apoi îmbulzeala prin faptul că toată lumea respectă regulile: toată lumea are mască - președintele Iohannis nu, se păstrează distanțarea socială - erau cozi imenze.

Ăsta a ciocoism: noi vedem ce se întâmplă, ei spun că nu e așa, pentru că nu le pasă.

Și asta după ce Guvernul a ratat vaccinarea din cauza lui”, a declarat Mitrea.

