„Dar cu Zaher Iskandarani cum a fost?

A fost simplu.. îl fugăreau toți

Dar l-ați primit în biroul dvs de la SIE. Era normal ca cineva din servicu să se întîlnească?

Categoric. Totul era înregistrat

V-a oferit bani?

Da

3 milioane și apoi a zis 7

Ce voia în schimb?

Protecție? Să nu fie judecat în România? Să nu plătească pentru traficul pe care îl făcuse?

Nu, nu, nu vă repeziți în halul ăsta.. erau niște personaje acolo.. Mi-l adusese un personaj…

Cine? Un personaj politic, știu că am citit

dar cine vi l-a adus?

Nu contează, de ce să mai dăm și noi cu parul acum?

Era un personaj politic important?

Nu. Haideți să-l lăsăm în pace, mai ales acum…mi-a spus cum era fugărit de Ministerul de Interne și de cei de la Justiție. Era fugărit ca să dea bani. Se întorsese roata, dăduse la unii și la alții nu dăduse și aia voiau să-i îngroape pe ăia care primiseră. Astea toate se aud. Și atunci eu am spus termină, ești nebun, am și 7.. uite, nu mai discutăm nimic. Singura ta șansă e să te predai.

L-ați sunat pe șeful poliției și l-a arestat..și ăia au încurcat strada, aprope de un conflict stradal… și cred că și pentru el a fost mai bine deși a fost închis, a trecut peste un moment.

De ce vă miră asta, vai de capul meu!

Nu mă miră, doar se confirmă ceea ce se spune de ani buni, că șefii de servicii stau de vorbă cu oameni de afaceri, cu oameni acuzați.

Da, normal. Deci eu când l-am văzut am rămas mască.



Așa se explică că în birou la Maior și la Coldea veneau oameni de afaceri care astăzi sunt în pușcărie?

Nu știu asta, fiecare face pe seama lui.. eu când l-am văzut am rămas mască.. bărbat prezentabil, ești nebun, era în urmărire… dacă ai intrat la mine în birou, dacă esti sub urmărire, nu am ce face, trebuie să te predau.. și a început cu banii… dar eu așa i-am spus… dar să știți că am primit oameni de afaceri care m-au ajutat.. au plătit bani pentru acțiuni ale statului.

S-au plătit bani la Euronews pentru un interviu al lui Ion Iliescu?





Nu știu asta, nu m-am ocupat de așa ceva



Dar SIE plătea astfel de campanii?

În afara țării, ăsta e lobby conform țării respective, în România nu exista altă modalitate uneori oameni afaceri.

În schimbul banilor ce primeau? Contracte?

Nu, eu nu am partcipat la așa ceva. Dar George Constantin Păunescu, Cconstantinescu. Eu vă spun că pe mine m-a ajutat de două ori. Printr-un intermediat m-a dus la el și i-am spus că am nevoie.. era vorba de Basarabia.. de unde să iei mijloace?





Revenind în zilele noastre, a fost o discuție în 90 să se pună în actul SRI că poate să facă cercetare penală.. eu nu știu. Vă spun că e confirmat. Acest amestec serviciilor în justiție, e corect?

Dacă serviciile secrete care trebuie să fie cele mai curate, cele mai devotate, ajută actul de justiție, cred că este absolut normal, natural. Am ajuns să denigrăm instituțiile, fără să sținem cont că ele, conform logicii, ar trebui să fie cele mai devotate statului. Vă mai spun un lucru, SRI poate să atragă atenția. Se înregistrează convorbiri, fără mandat, aici e intervenția unor personaje care ar trebui să fie condamnate, pentru că înregistrarea nu o cunoaște decât cel care a cerut-o. Ies pe surse.. că e așa, e altceva, ea ar trebui dusă la corpul tehnic care produce asta sub indicativ fals, deci ăia nu știau pe cine ascultă. Era înapoiat celui care a cerut-o. Tehnologic, nu puteai face aparate de ascultare

tuturor.

Dar au fost FOLOSITE aceste întregistrări pentru a se face dosare, pentru a se condamna oameni, mulți dintre ei aveau probleme, se discută însă dacă era legal sau dacă era normal.

Doamnă, uitați-vă la mine, eu nu am spus niciodată să nu fiu ascultat, eu am rugat să fiu ascultat pentru că sunt un om care răspund de ceea ce fac eu. Niciodată nu m-a interesat că sunt ascultat. Păi ce era domnul Năstase, care avea echipă pentru ascultarea mea.

Adrian Năstase?



DA, sigur că da!





De ce?







Pentru că avea impresia că vreau să fie președintele României? Da păi și n-a ajuns nici el, iar eu regret că în pofida faptului că mi-au spus șefi de state, care aveau abilitatea să spună, eu am refuzat să particip. E adevărat că eram și obosit, dar nu mi-am dorit.Ar fi fost acceptarea unei dependențe pe care o cunoșteam..

Adică trebuia să răsundeți la niște butoane!?

Exact!

Vreau să vă întreb însă de domnul Emil Constantinescu. A zis că l-a învins sistemul.. care sistem?

Cred că domnia sa și-a depășit condiția și a încercat să facă ceva categoric dar fusese invadat , monitorizat în toate formulele, apropiații săi, dar și alții.

Domnul Cătălin Harnagea?

Nu cunosc! La prima discuție pe care am avut-o cu Constantinescu și mi-a zis ca dorește ca eu să fiu în continuare.. I-am spus, domnule președinte, nu e normal, eu vreau să scap. Nu, va trebui să mergem, împreună. Măgureanu se întâlnea cu mine înainte de alegeri. Dvs. nu ați vrut să vă întâlniți cu mine. I-am zis: dvs nu puteți ține mai mult de 4 ani. Cum? Dacă îmi spune că vreți să faceți asta, nu stați mai mult de 4 ani.. era o aberație tot ce voia să schimbe. Maximum 4 ani, și d-aia nu vrei să fii șef de serviciu? Că eu eram cel mai avansat pe fondul NATO, cu toate relațiile, conexiunile, să nu credeți că se discutau în întâlniri diplomatice chestiile astea, … păi și cum refuzi, că uite, toți îmi spun că tu știi și aia și aia.. vorbiți cu Iliescu și spuneți-i că vreți să rămân eu la SIE și dacă el e de acord, atunci eu rămân. Talpeș zice că nu rămâne fără acordul dvs.. Ileiescu i-a zis că e de acord și așa am rămas până a trebuit să plec.



Atunci a fost scandalul cu zaher, nu pe fondul ăsta ați plecat?



NU, nu, ăla a fost un alt scandal cu un personaj care era sursa noastră în Elveția… nu el era sursa.. și era altcineva în toată chestia asta.. a fost una dintre cele mai mizerabile chestii , pentru că nu pot să devoalez.. și cum să devoalezi sursa, iar ăla nu avea misiunea în Elveția. Ala era sursa noastră pentru Budapesta, primeam informații foarte importante.. a treia oară când mi-am dat demisia.. ăstia sunt colaboratorii dumitale?”.