Cu ce propunere de premier va merge la consultările de la Cotroceni alianța USR-PLUS. Anunțul lui Dan Barna

Despre anunțul lui Ludovic Orban privind depunerea mandatului de premier, Barna a precizat că a fost o decizie luată în cadrul PNL. Copreședintele alianței USR-PLUS a subliniat că este prioritară constituirea ”guvernului reformist al României”.

”Este o decizie luată în cadrul PNL, nu e foarte mult de comentat. Prioritatea acestor zile sunt negocierile şi constituirea guvernului reformist al României. Mesajul pe care l-am transmis în conferinţa de azi-dimineaţă (...) era acela că e într-adevăr nevoie - şi cumva în cheia aceasta ar trebui privit rezultatul votului de duminică - de un premier credibil, de un premier cu imagine, care să redea speranţa românilor într-o guvernare care poate să facă reforme în România. USR PLUS va merge la consultările de la Cotroceni, anunţate în această după-amiază de preşedinte, cu propunerea Dacian Cioloş. Este o propunere de premier care are şi credibilitatea şi experienţa şi buna practică a acelui an în care s-a văzut că în România putem avea şi o guvernare decentă”, a anunțat Barna, care a precizat că este o propunere ”foarte serioasă şi foarte asumată”.