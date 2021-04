„Din ce a spus domnul Voiculescu, şi anume că se ascund morţi, rezultă că transmite în opinia publică ideea că au dreptate cei care au zbierat în faţa spitalelor \"Asasinilor!\" pentru că rezultă clar, toată lumea îşi dă seama acum, medicii omoară oameni în spitale şi ăştia îi ascund din cifre. Acele dihănii care i-au strigat medicului Andrei Moldovan, înseamnă că au dreptate, potrivit domnului Vlad Voiculescu”, a declarat Cristian Tudor Popescu, la un post TV, citat de Adevarul.ro.

Jurnalistul și-a continuat atacurile la adresa fostului ministru. „Am spus despre domnul Voiculescu că este un politician prost, dar un om cu intenţii bune. Retrag ambele calificări. Domnul Voiculescu nu este prost, iar, în ceea ce priveşte intenţiile, eu nu mai văd decât eforturi din partea domniei sale de a face cât mai mult rău împrejur, după ce a fost scos din funcţia de ministru. Această declaraţie a domniei sale, care nu se bazează pe niciun fel de suport, nu îşi asumă nicio cifră şi spune că nu s-a documentat, nu o să folosească cifre. Spuneam că domnul Voiculescu nu este prost, este pe cât de inteligent, pe atât de perfid. Această exprimare nu este exclus să fie mii de morţi în plus, este făcută în aşa fel încât să spună: am spus că erau, am spus că nu este exclus”, a mai comentat jurnalistul.

Cristian Tudor Popescu a spus că aceste declaraţii lovesc în „credibilitatea şi aşa extrem de şubrezită a autorităţilor şi instituţiilor din România”.

„Cum poţi ca persoană responsabilă cum poţi să faci această declaraţie publică înainte să existe vreo confirmare? Oamenii acum pot să nu mai aibă nicio încredere în cifre, mai ales într-o perioadă în care circulă tot felul de teorii, conspiraţii şi manipulări ordinare împotriva vaccinării, împotriva măştii, este un infern”, a afirmat CT Popescu.