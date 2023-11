COMUNICAT DE PRESĂ privind constatarea încălcării independenței procurorilor DNA

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila încălcare a independenței procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în raport cu afirmațiile formulate de liderii unui partid politic cu privire la instrumentarea unui dosar penal de către parchetul anticorupție, în cadrul căruia s-a impus formularea unor solicitări de ridicare a imunității față de foști membri ai Guvernului României.

La data de 28 noiembrie 2023, Secția pentru procurori, în unanimitate, a constatat încălcarea independenței procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție în raport cu afirmațiile formulate, în sensul că dosarul instrumentat de DNA este "cel mai mare malpraxis judiciar", fiind ”un atac politic” al procurorilor anticorupție.

Secția pentru procurori, respectând dreptul la opinie al fiecărui cetățean, reiterează în mod categoric că activitatea de urmărire penală se desfășoară numai de către organele abilitate în drept, în cadrul legal incident, precum și cu respectarea independenței procurorilor în privința soluțiilor adoptate în cauzele penale pe care le soluționează și a separației puterilor în stat.

Președintele USR spune că statul de drept e călcat în picioare și că procurorii joacă politic în pragul alegerilor electorale. Iar ministrul Justiției vine cu atacuri fără precedent. Alina Gorghiu susține că afirmațiile USR sunt plagiate pe modelul lui Liviu Dragnea.

CE SPUN PROCURORII DNA DESPRE TUNUL ACHIZIȚIILOR VACCINURILOR DIN PANDEMIE

„În conformitate cu prevederile constituționale și legale, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referatul cauzei, în vederea sesizării Președintelui României și Senatului României pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale față de trei persoane, cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, forma participației penale fiind autoratul și, respectiv complicitatea.



Solicitarea Direcției Naționale Anticorupție referitoare la efectuarea urmăririi penale față de persoanele respective are în vedere împrejurarea că, în acest moment, există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre.

Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.

De precizat este faptul că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de "opt-out", astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.



În prezenta cauză, în contextul menționat mai sus, sunt cercetate aspecte legate de modalitatea în care, în perioada ianuarie - mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer ¬și Moderna), în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane.

Concret, deși dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, două dintre cele trei persoane față de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului.



La solicitările transmise au fost atașate referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și dosarul de urmărire penală, în copie, compus din 27 de volume.

Prezentele demersuri în vederea efectuării urmăririi penale intră sub incidența prevederilor art. 2941 și art. 305 alin. (4) din C.pr.pen., cu referire la procedura reglementată în Legea nr. 115/1999, republicată, privind responsabilitatea ministerială.



Persoanele față de care s-a solicitat sesizarea Președintelui României și Senatului României pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale beneficiază de prezumția de nevinovăție”, a precizat DNA în comunicatul de presă din 23 noiembrie.