Designerul vestimentar Nausica Mircea (47 de ani), cunoscută în lumea modei din România, dețînătoare a unor premii naționale și internaționale la festivaluri de profil, va fi noul director al Centrului Cultural Vrancea.



Nausica a câștigat concursul organizat de Consiliul Județean Vrancea, instituție căreia i se subordonează structura culturală care este finanțată de la bugetul județului, scrie ziare.com



Candidatura ei la acest post a fost o surpriză în mediul politic local, mai ales că a activat toată cariera, timp de 23 de ani, în domeniul modei. Până acum a avut doar legături întâmplătoare cu zona culturii tradiționale, de care se va ocupă de acum înainte.



În cadrul concursului organizat de Consiliul Județean Vrancea, candidații au fost obligați să aibă studii superioare fie juridice, fie în domeniul artelor. Nausica Mircea, absolventă de facultate de Drept, a bifat prima condiție.



Designerul vestimentar a surclasat în competiție un profesor de la Liceul de Arte din Focșani, care avea studii superioare în domeniul artelor.



În urmă cu două luni, Nausica dezvăluia că s-a ocupat personal de vestimentația Viorica Dancila, în vremea când această din urmă era prim-ministru, cu care a rămas în relație și în prezent.



"Majoritatea criticilor de modă au apreciat ținutele și stilul doamnei premier. M-a creditat, iar eu am reușit să dau frâu liber creativității și am conturat ținute clasice, discrete, decente și elegante, am îndrăznit culori țări și linii simple cu un dram de chic sau de ceva din personalitatea doamnei în fiecare ținută. Nu am făcut niciodată tam-tam pe subiect, nu am vrut să ies în evidență, dar m-am bucurat de fiecare dată când o vedeam cu câtă naturalețe și elegantă îmi poartă creațiile", povestea Nausica.