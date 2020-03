"S-au inregistrat trei cazuri de demisii in cazul Spitalului Matei Bals: o ingrijitoare de la curatenie, o infirmiera si o asistenta. Cele trei persoane au ales sa se transfere in alte unitati, in aceasta perioada. Suntem in limita normala a transferurilor", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Mircea Ciocan, vicepreședinte SANITAS.

Pe de alta parte, spune acesta, sunt si cazuri de transfer la cerere catre "Matei Bals".